Demandan medios al gobierno de Trump
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Washington.- CNN, MS NOW y Politico demandaron el lunes al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, días después de que se les prohibiera el acceso a los terrenos de la Casa Blanca, calificando la prohibición selectiva —basada en el contenido de su cobertura— de ilegal y de una "flagrante violación" de la Primera Enmienda constitucional del país. El mandatario publicó en redes que "apreciaba" una prensa libre, pero no las "NOTICIAS FALSAS".
"El acceso a la Casa Blanca es un privilegio — no un derecho", publicó el gobierno en X.
La Constitución, dijeron los medios vetados en su demanda, "no permite que un presidente u otro funcionario del gobierno prive a la prensa de sus derechos de la Primera Enmienda y de sus intereses de libertad".
Los tres medios presentaron la demanda conjunta dos días después de que se impidió el acceso a sus reporteras a la Casa Blanca para hacer su trabajo. Sus acreditaciones de prensa fueron desactivadas el sábado, al día siguiente de que Trump anunció de forma arrepentida que vetaba a los medios por una cobertura que tachó de "noticias falsas".
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