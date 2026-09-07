Denuncian que ocultaron a trabajadoras durante visita a la Torre Eiffel

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París, 7 de septiembre (EFE).- Trabajadores de la Torre Eiffel retrasaron este lunes la apertura del monumento en protesta por las instrucciones presuntamente emitidas para ocultar al personal femenino durante una visita privada realizada el sábado.

La movilización se produjo después de que una delegación de aproximadamente cien integrantes de la organización religiosa hindú BAPS recorrió el monumento.

De acuerdo con un comunicado de los empleados enviado al diario Le Parisien, las trabajadoras de la Torre Eiffel y de empresas subcontratadas recibieron instrucciones para "hacerse invisibles" mientras permaneciera la delegación.

Según la denuncia, a algunas mujeres se les pidió abandonar sus puestos y trasladarse a salas apartadas, mientras que en determinadas áreas fueron sustituidas por compañeros varones.

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También se les habría ordenado no ingresar ni cruzar por algunas zonas durante el recorrido del grupo religioso.

Los empleados calificaron las medidas como sexistas y contrarias a la legislación francesa. En respuesta, celebraron una asamblea general que retrasó la apertura de la Torre Eiffel, que continuaba cerrada durante las primeras horas de la tarde.

La Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE) no había emitido un posicionamiento sobre lo ocurrido.

La presidenta de la región de Île-de-France, Valérie Pécresse, aseguró haber informado a los representantes de BAPS en Francia que ese tipo de prácticas son contrarias a las leyes de la República y se declaró "conmocionada".

El ex primer ministro y actual diputado por París Michel Barnier también calificó de "inaceptables" las medidas y solicitó explicaciones a la empresa responsable del monumento.

"En Francia, no son las costumbres procedentes de otros lugares las que dictan a las mujeres cómo deben vestirse o comportarse en el espacio público", expresó.

Hasta el momento no se ha informado si la SETE investigará quién emitió las instrucciones denunciadas por los trabajadores.