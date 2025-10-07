Deslaves en India dejan 24 víctimas

Nueva Delhi.- Equipos de rescatistas trabajaron en el distrito montañoso productor de té de Darjeeling, en el noreste de India, en busca de personas desaparecidas al día siguiente de que tamaños de tierra provocados por intensas lluvias mataran al menos a 24 personas.

Equipos del ejército indio y de la fuerza de manejo de desastres buscaban a los desaparecidos que se teme están atrapados bajo montones de escombros, manifestó Udayan Guha, ministro de desarrollo de Bengala Occidental.

Las lluvias y los daños en las carreteras dificultaron los esfuerzos para llegar a varias aldeas afectadas, expresaron las autoridades. Los reportes en televisión mostraron a los trabajadores de rescate utilizando excavadoras para despejar los escombros.

Deslizamientos de tierra provocados por lluvias intensas destruyeron hogares e infraestructura y dejaron cientos de turistas varados en Darjeeling durante el fin de semana. Las lluvias también causaron el colapso de dos puentes de hierro, señaló la ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, en una publicación en X.

Al menos 44 personas murieron en Nepal el domingo debido a secciones de tierra e inundaciones provocadas por intensas lluvias. Entre los fallecidos se encontraron al menos 37 personas en el distrito montañoso oriental de Illam, donde aldeas enteras fueron arrasadas por graduales de tierra.

Las intensas lluvias del fin de semana llegaron al final de la temporada de monzones de Nepal, que generalmente comienza en junio y termina a mediados de septiembre. También inundaron partes de la capital, Katmandú, y causaron la cancelación de todos los vuelos.