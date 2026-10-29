Sepelio de Cuauhtémoc Cárdenas será privado: confirma su hijo
Lázaro Cárdenas destaca la importancia histórica y moral de su padre en México.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- Los funerales del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano serán de carácter privado, sólo con la presencia de familiares y amigos, informó su hijo Lázaro Cárdenas Batel.
Sepelio privado de Cuauhtémoc Cárdenas confirmado
Entrevistado brevemente al llegar al Panteón Francés, donde son velados los restos del líder moral de la izquierda mexicana, Cárdenas Batel afirmó que el fundador del PRD fue un personaje admirable y decisivo en la historia de México.
"Para mí fue un orgullo muy grande que haya sido mi padre", expresó.
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Reconocimiento a la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas
Subrayó que el reconocimiento unánime a su contribución a la transición democrática "habla de su estatura y de su trascendencia".
Lázaro Cárdenas dijo desconocer si se organizará algún homenaje póstumo.
"Lo vamos a platicar", señaló.
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