Aleks Syntek confirma separación de su esposa Karen Coronado

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Aleks Syntek está viviendo un renacer tras la crisis que sufrió el 15 de septiembre mientras ofrecía un show en la alcaldía Benito Juárez, lo ocurrido al músico lo ha llevado a abrir su corazón y a compartir desde su estado de salud mental, como su actual estatus personal con su esposa Karen Coronado, de quien está separado.

Aleks Syntek confirma separación de esposa Karen Coronado

Aleks Syntek conoció a Karen Coronado, diseñadora de interiores, empresaria y hermana menor de la conductora Ingrid Coronado, a mediados de los años 90 en el antro "Bulgdrag", en la Ciudad de México, en ese entonces, ella tenía entre 15 y 16 años y el cantante alrededor de 23, una diferencia de edad que años después generó críticas y señalamientos; su noviazgo formal comenzó cuando Karen tenía 18 años y la pareja se casó en 2001.

Durante más de dos décadas de matrimonio, Karen mantuvo un perfil discreto ante los reflectores, mientras desarrollaba su faceta profesional como diseñadora de interiores y empresaria; también participó en la remodelación de la casa y el estudio de grabación del músico, además de involucrarse en la administración de las finanzas familiares; tienen dos hijos, Natalia y Matías.

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Aleks Syntek habla sobre su crisis y separación matrimonial

La relación también marcó la trayectoria musical de Syntek, pues Karen fue fuente de inspiración para canciones como "Tú necesitas", "Sexo, pudor y lágrimas", "Te soñé" y "Una ventana al cielo".

El cantante había mantenido mucha discreción sobre su situación sentimental tras el escándalo de hace un par de meses, cuando Syntek pospuso conciertos fuera de México y reveló que le prohibieron viajar en avión tras ser diagnosticado con un trastorno psicótico.

Sin embargo, en entrevista con Mariano Osorio confirmó su separación, y visiblemente afectado dijo que estaban separados porque no quería hacerle daño.

"Yo estoy separado e mi mujer, no se lo he dicho a nadie, eres la primera persona a la que se lo digo porque no le quiero hacer daño".

Reconoció que era complicado estar a su lado porque es un hombre complicado, reiteró que no desea hacerle daño y dijo que lo único que desea es que su esposa sea feliz, e hizo una mención de su tema "Intocable es tu lugar", canción que habla del dolor, la confusión y la resignación que se viven tras el final de una relación amorosa.

"Es muy difícil estar a mi lado, soy un hombre complicado, no le quiero hacer daño, quiero que ella sea feliz, pero le dedico esta canción porque intocable es su lugar".

Compartió que él se iba sin resentimiento y con mucha gratitud, que cerraba este ciclo con ella pero no se va enojado, sino todo lo contrario.

"Yo no me voy con resentimiento, me voy con gratitud ; cuando tú logras cerrar un ciclo con tu pareja, no funcionamos, pero no me voy enojado pateando los muebles, me voy diciéndote gracias por lo que me diste, 'tu recuerdo divino' también habla de eso", expresó.

Aleks Syntek ha recibido muchos mensajes de apoyo y cariño tras revelar su situación personal; en una reciente entrevista con la revista "¡Hola!", resaltó que sus hijos eran su mayor apoyo y fortaleza.