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Nacional

Sheinbaum alista informe formal sobre Plan Michoacán

El informe responde a asesinatos de líderes locales y ataques en zonas productoras.

Por El Universal

Octubre 29, 2026 11:34 a.m.
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Sheinbaum alista informe formal sobre Plan Michoacán
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- A casi un año del asesinato de quien fuera alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se alista un informe formal sobre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

      Claudia Sheinbaum alista informe sobre Plan Michoacán

      "Un informe, tanto de seguridad como de todos los programas que impulsamos en Michoacán", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 29 de octubre en Palacio Nacional.

      El sábado pasado, Claudia Sheinbaum visitó Apatzingán, a casi un año de la entrada del Plan Michoacán por el asesinato el 1 de noviembre de 2025 de Carlos Manzo.

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      Contexto de violencia y desplazamientos en Tierra Caliente

      La presencia de Sheinbaum Pardo en este municipio se enmarcó también ante hechos de violencia en Tierra Caliente, desplazamientos y denuncias de extorsiones a productores de limones y aguacate, así como denuncias de minas explosivas, ataques con drones y balaceras.

      Además, el pasado 20 de octubre se cumplió un año del asesinato de Bernardo Bravo, quien era presidente de la Asociación de Citricultores de Valle de Apatzingán y había hecho denuncias por extorsión.

      En su conferencia mañanera del pasado lunes 19 de octubre, la presidenta Sheinbaum aseguró que ante estos hechos se tenía un grupo de trabajo "muy importante" para el estado.

      "Personalmente hablo con, no solo empresarios, sino con ciudadanos de distintos lugares de Michoacán para poder conocer la problemática (...).

      "Apatzingán, también se trabaja en Apatzingán y en otras zonas, particularmente cinco municipios dedicados a la producción de aguacate y a otros productos agroindustriales", dijo.

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