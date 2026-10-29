Comienzan tómbolas para ganar Viviendas del Bienestar

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- Cientos de familias se reunieron esta mañana en Pátzcuaro, Michoacán, para participar en el ejercicio "Eventos, asambleas y sorteos" de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Conavi realiza tómbolas para asignar viviendas bienestar en Michoacán

A través de una tómbola, se elegirán a 448 familias que serán beneficiarias de una Vivienda para el Bienestar en esta localidad, mientras que a nivel nacional se realizan 112 asambleas simultáneas.

En un enlace virtual durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), calificó esta modalidad como "novedosa" e informó que en Michoacán, se lleva un avance de 25% de la meta inicial de construcción de viviendas.

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Modelo de vivienda bienestar prioriza a no derechohabientes con ingresos menores a 2.9 salarios mínimos

Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Conavi, señaló que en el municipio se registraron mil 307 familias y serán elegidas 448 en un sorteo durante una asamblea pública.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que este modelo está dirigido a quienes no son derechohabientes: "Se hace una inscripción de las personas que desean tener su vivienda en ese lugar, se hace un primer filtro. Se trata de que no tengan otra vivienda propia y de que cumplan con los requisitos de ganar menos de 2.9 salarios mínimos y después se hace una tómbola para poder ver quién puede tener acceso a la vivienda porque normalmente se inscriben mucho más personas de las viviendas que están", explicó.

Desde ayer, comenzó el primer bloque de sorteos en asambleas para quienes realizaron todas las etapas en el registro de Vivienda para el Bienestar.

El año pasado, se registraron más de 161 mil personas a nivel nacional y entre el 16 y 17 de diciembre, se llevaron a cabo de manera simultánea las asambleas de sorteo en 147 municipios de 30 estados de la República.

De acuerdo con el gobierno federal, en esa convocatoria se asignaron 31 mil 934 viviendas.