Desaparecidas en Nepal, 5,133 personas

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Katmandú.- Las autoridades nepalíes cifraron este miércoles en 5,133 las personas que continúan desaparecidas en el país, entre ellas 587 turistas extranjeros, catorce días después de que una avalancha de hielo, agua y rocas arrasara amplias zonas del norte y centro de Nepal.

La última actualización de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres eleva a 1,367 los cuerpos y restos humanos recuperados en los 15 municipios declarados zonas de desastre prioritario.

Solo 102 víctimas han podido ser entregadas hasta ahora a sus familias, mientras las autoridades mantienen un amplio operativo para identificar los restos recuperados, muchos de ellos enterrados de forma temporal en lugares como Gokarna o Pokhara después de tomar muestras genéticas.

Según la Policía, las autoridades han recogido hasta la fecha 2,698 muestras de ADN, de las cuales 1,286 corresponden a los restos hallados y 1,412 a familiares que buscan a sus seres queridos, incluidas muestras tomadas en el extranjero para tratar de identificar a turistas desaparecidos.

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Mientras tanto, más de 3,600 personas permanecen desplazadas en 37 centros de acogida temporal en Nuwakot, Rasuwa y Dhading, donde la contaminación del agua y el hacinamiento han elevado el riesgo de enfermedades como el cólera.