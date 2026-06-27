Desesperada, la búsqueda de desaparecidos

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La Guaira, Ven.- Los venezolanos tomaron el viernes en sus manos la búsqueda de seres queridos desaparecidos tras dos potentes sismos consecutivos, señalando que han visto pocos equipos de rescate gubernamentales en las zonas más afectadas, mientras el número de muertos por el desastre subía a 920, los heridos sumaban 3,360 y se reportaban más de 51.000 desaparecidos.

Ciudadanos que excavaban entre los escombros de sus hogares dijeron que han visto pocos equipos de rescate del gobierno en las zonas más afectadas por los devastadores sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon a última hora del miércoles, pese a que las autoridades proyectan una imagen de una sólida respuesta oficial.

La aparente falta de ayuda del gobierno agravó la desesperación de las familias a medida que aumentaba la presión para encontrar sobrevivientes enterrados con cada hora que pasaba. La nación sudamericana cumplió el viernes casi dos días desde el desastre. Las agencias de ayuda consideran que las primeras 48 a 72 horas son un periodo crucial para recuperar a personas con vida, aunque ese aumenta periodo si tienen acceso a comida y agua.

El viernes por la noche, las autoridades venezolanas anunciaron que bloquearían el acceso a La Guaira, el epicentro de la destrucción, debido a que el desorden y el tráfico comenzaban a afectar las tareas de búsqueda.

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Nazareth Jiménez sollozaba sobre el hombro de un ser querido cuando observaba a vecinos intentar cortar lasas de concreto con martillos y herramientas eléctricas en un edificio reducido a una montaña de escombros. "Dios mío, ¿cómo sacar a toda la gente de ahí?", murmuró.

"Hacemos un llamado al gobierno, a los países del mundo, que nos ayuden" manifestó Nazareth Jiménez, suplicando por máquinas que fueran capaces de mover estructuras colapsadas. "Todavía hay gente viva".

Las autoridades de Venezuela dijeron el viernes que 861 voluntarios internacionales de México, Estados Unidos, El Salvador, Suiza, Colombia y otros lugares estaban trabajando en Venezuela. Se esperaban muchos más de otros países en las próximas horas y días.

La ONU dijo que 1.000 efectivos de emergencia en 25 equipos de búsqueda y rescate de todo el mundo estaban en camino.