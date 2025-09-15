logo pulso
Destruyen tornados residencias en Utah

Una tormenta produjo dos eventos en el condado de San Juan

Por AP

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Destruyen tornados residencias en Utah

MONTICELLO, Utah.- Tornados destruyeron varias residencias en el sureste de Utah durante el fin de semana, pero las autoridades señalaron que no hay reportes de personas heridas.

Una tormenta produjo dos tornados en el condado de San Juan, en el sureste de Utah, en el transcurso de una hora a partir de las 12:35 de la tarde del sábado, según el meteorólogo Kris Sanders del Servicio Meteorológico Nacional en Grand Junction, Colorado.

Las trayectorias de los tornados que tocaron tierra cerca de Montezuma Creek probablemente cubrieron menos de 16 kilómetros (10 millas), pero el servicio meteorológico aún no había determinado sus trayectorias exactas o velocidades del viento, dijo Sanders. El lunes podría llevarse a cabo un sondeo, afirmó el domingo.

Tres casas de la zona quedaron destruidas por el paso de la tormenta, dijo el presidente de la Nación Navajo, Buu Nygren, en redes sociales. La reserva de 70.000 kilómetros cuadrados (27.000 millas cuadradas) se extiende por Arizona, Nuevo México y Utah y es la más grande para una tribu indígena estadounidense.

No se reportaron heridos, pero se reportó la desaparición de un número desconocido de ganado y mascotas, dijo el Departamento de Policía Navajo en redes sociales. El departamento publicó imágenes que mostraban un imponente tornado entre nubes oscuras y también una casa reducida a escombros.

Los tornados son bastante inusuales en esa parte de Utah, comentó Sanders, señalando que el servicio meteorológico solo había confirmado dos en la zona desde 1950.

