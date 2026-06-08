Papa León XIV ovacionado en Parlamento español por mensaje antibelicista

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"Toda guerra representa una dolorosa derrota en la capacidad de negociación", "las armas pueden imponer un silencio temporal, pero jamás podrán construir una paz genuina y duradera", afirmó hoy el

desde España.

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"Por ello, resulta preocupante que, en diversas partes del mundo, incluida, el rearme resurja como una respuesta casi inevitable a la fragilidad del panorama internacional. La verdadera seguridad, sin embargo, proviene de la justicia, del diálogo paciente y del respeto al derecho internacional", añadió en su primer discurso ante el, las Cortes.El pontífice recibió hoy laque ha tenido lugar nunca en el, de siete minutos, al finalizar el que es el primer discurso que realiza un pontífice ante las Cortes españolas. Puestos en pie, las 700 personas, entre, además de miembros del gobierno y expresidentes, entre otras autoridades, presentes en el Congreso ovacionaron a Prevost al concluir su discurso, de media hora de duración.Durante lase escucharon varios "".En su discurso, Prevost lanzó un mensaje en contra del aborto y de la eutanasia, criticó lay reclamó una "acogida respetuosa y posibilidades reales de integración" para los inmigrantes.Antes de su intervención en el Congreso,se reunió con el presidente del Gobierno español, el socialista, en la"Laha sido preparada también por una larga educación de la conciencia, profundamente marcada por la. En esta escuela interior, se ha aprendido que la ley debe servir al bien, que la justicia pone límites a la fuerza, que el poder necesita legitimidad, que los pobres pertenecen plenamente a la comunidad, que el extranjero debe ser acogido según su dignidad y que la vida humana nunca puede ser tratada como una mercancía", afirmó el Papa en uno de los tramos de su discurso en el Legislativo, y demandó anteponer laa la utilidad."Con la esperanza de que el respeto a los derechos de todos esté siempre presente en el ejercicio de la actividad legislativa en esta sede democrática de la", escribió el Papa León XIII al firmar eldelenEste es el tercer día de visita de Prevost a España y último en, que concluirá con un encuentro diocesano en el