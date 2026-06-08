Papa León XIV ovacionado en Parlamento español por mensaje antibelicista
Prevost, en su visita a España, se reunió con el presidente Pedro Sánchez y abordó temas sociales y éticos.
A
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
"Toda guerra representa una dolorosa derrota en la capacidad de negociación", "las armas pueden imponer un silencio temporal, pero jamás podrán construir una paz genuina y duradera", afirmó hoy elpapa León XIV desde España.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Por ello, resulta preocupante que, en diversas partes del mundo, incluida Europa, el rearme resurja como una respuesta casi inevitable a la fragilidad del panorama internacional. La verdadera seguridad, sin embargo, proviene de la justicia, del diálogo paciente y del respeto al derecho internacional", añadió en su primer discurso ante el Parlamento español, las Cortes.
El pontífice recibió hoy la ovación más larga que ha tenido lugar nunca en el Congreso de los Diputados, de siete minutos, al finalizar el que es el primer discurso que realiza un pontífice ante las Cortes españolas. Puestos en pie, las 700 personas, entre diputados y senadores, además de miembros del gobierno y expresidentes, entre otras autoridades, presentes en el Congreso ovacionaron a Prevost al concluir su discurso, de media hora de duración.
Durante la ovación se escucharon varios "viva el papa".
En su discurso, Prevost lanzó un mensaje en contra del aborto y de la eutanasia, criticó la crispación política y reclamó una "acogida respetuosa y posibilidades reales de integración" para los inmigrantes.
Antes de su intervención en el Congreso, León XIV se reunió con el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica.
"La libertad moderna ha sido preparada también por una larga educación de la conciencia, profundamente marcada por la tradición cristiana. En esta escuela interior, se ha aprendido que la ley debe servir al bien, que la justicia pone límites a la fuerza, que el poder necesita legitimidad, que los pobres pertenecen plenamente a la comunidad, que el extranjero debe ser acogido según su dignidad y que la vida humana nunca puede ser tratada como una mercancía", afirmó el Papa en uno de los tramos de su discurso en el Legislativo, y demandó anteponer la dignidad humana a la utilidad.
"Con la esperanza de que el respeto a los derechos de todos esté siempre presente en el ejercicio de la actividad legislativa en esta sede democrática de la soberanía nacional española", escribió el Papa León XIII al firmar el Libro de Honor del Congreso de los Diputados en Madrid.
Este es el tercer día de visita de Prevost a España y último en Madrid, que concluirá con un encuentro diocesano en el estadio Santiago Bernabéu.
no te pierdas estas noticias
Papa León XIV ovacionado en Parlamento español por mensaje antibelicista
SLP
El Universal
Prevost, en su visita a España, se reunió con el presidente Pedro Sánchez y abordó temas sociales y éticos.
Irán ataca a Israel; tregua se tambalea
SLP
EFE
La ofensiva iraní fue en respuesta a un ataque israelí contra apartamentos en Beirut
León XIV aboga por el bien común
SLP
EFE
El papa preside una multitudinaria misa en la plaza de Cibeles, en Madrid