Melenie, hija de Alicia Villareal, en posible embarazo
Arturo Carmona habría confirmado en escena que será abuelo, mientras Alicia Villareal se declara lista para el rol.
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Villareal y Arturo Carmona, está esperando un bebé con la pareja con la que se fue a vivir hace meses; el trascendido cobró peso cuando sus progenitores fueron cuestionados y, ninguno de los dos, lo negó.
De acuerdo con "Venga la alegría", habría sido el padre de la joven, el actorArturo Carmona quien, durante una de las presentaciones de "Perfume de Gardenia", de este fin de semana, habría confirmado, arriba del escenario que, pronto, se convertirá en abuelo.
Sin embargo, no existe ningún video, audio o evidencia de sus declaraciones y, la afirmación habría sido confirmada por una reportera que se encontraba presenciando la función.
Las únicas palabras del actor, que fueron grabadas, fue la frase "gracias por compartir conmigo este momento tan importante en mi vida".
Fue entonces que, algunos miembros de la prensa regiomontana buscaron a Alicia -tras su show con "GranDiosas", para preguntarle si ella podía confirmar la noticia del posible embarazo y, sin negarlo ni confirmarlo, lo que sí expresó "la Güerita consentida" es que ella ya está lista para adoptar el rol de la abuela.
"Pues, yo estoy lista, desde cuando, desde que me dijo ´ya decidimos vivir juntos´, pensé ´ya, en cualquier momento´, yo estoy lista, para ser abuela", indicó.
Y aunque, tanto su madre y padre, dejaron abierta la posibilidad de que Melenie está embarazada, ella desconcertó a sus seguidores con un post que sugeriría que su vientre abultado no tendría relación con un estado gestativo, sino con una inflamación normal, aunque se cree que lo hizo con el objetivo de despistar.
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