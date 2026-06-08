Melenie, hija de Alicia Villareal, en posible embarazo

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En las últimas horas se ha especulado que

, hija de

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Villareal y, estácon la pareja con la que se fue a vivir hace meses; el trascendido cobró peso cuando sus progenitores fueron cuestionados y, ninguno de los dos, lo negó.De acuerdo con "Venga la alegría", habría sido el padre de la joven, elquien, durante una de las presentaciones de "Perfume de Gardenia", de este fin de semana, habría confirmado, arriba del escenario que, pronto, se convertirá en abuelo.Sin embargo, no existe ningún video, audio o evidencia de sus declaraciones y, la afirmación habría sido confirmada por unaque se encontraba presenciando laLas únicas palabras del, que fueron grabadas, fue la frase "gracias por compartir conmigo este momento tan importante en mi vida".Fue entonces que, algunos miembros de labuscaron a-tras su show con "", para preguntarle si ella podía confirmar la noticia del posible embarazo y, sin negarlo ni confirmarlo, lo que sí expresó "la Güerita consentida" es que ella ya estáel rol de la abuela."Pues, yo estoy lista, desde cuando, desde que me dijo ´ya´, pensé ´ya, en cualquier momento´, yo estoy lista, para ser abuela", indicó.Y aunque, tanto su, dejaron abierta la posibilidad de queestá embarazada, ella desconcertó a sus seguidores con un post que sugeriría que su vientre abultado no tendría relación con un estado gestativo, sino con una inflamación normal, aunque se cree que lo hizo con el objetivo de despistar.