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Se desprende canasta de teleférico en Feria del Carmen Campeche

Se realizará revisión extraordinaria a los juegos mecánicos tras el incidente en Ciudad del Carmen.

Por El Universal

Julio 18, 2026 06:21 p.m.
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Se desprende canasta de teleférico en Feria del Carmen Campeche
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      CIUDAD DEL CARMEN, Cam., julio 18 (EL UNIVERSAL).- Una canasta del teleférico instalado en la Feria del Carmen se desprendió la noche del viernes 17 mientras la atracción se encontraba en funcionamiento en el recinto ferial de Playa Norte.

      Acciones de la autoridad

      El juego mecánico fue detenido y el área quedó bajo resguardo de personal de Protección Civil y cuerpos de emergencia.

      Asimismo, la canasta cayó sin personas a bordo y no se reportaron lesionados.

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      Usuarios en redes sociales señalaron que antes del accidente habían advertido al operador sobre posibles fallas en la estructura metálica.

      ¿Qué declararon los testigos y autoridades?

      De acuerdo con esos testimonios, también informaron a personal de Protección Civil, quienes respondieron que la atracción ya había sido supervisada y autorizada.

      La Feria del Carmen 2026 se realiza del 15 de julio al 2 de agosto en Ciudad del Carmen, Campeche, como parte de las festividades en honor a la Virgen del Carmen.

      La organización está a cargo del Gobierno Municipal de Carmen y la empresa responsable de operar la feria responde a la razón comercial "Espectaculares García".

      Se dijo que habrá revisión extraordinaria a los juegos mecánicos de esa feria, debido a este percance.

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