Irán advierte a EU de "lecciones inolvidables"

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El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, denunció este sábado las reiteradas violaciones estadounidenses del memorando de entendimiento firmado entre las partes, en alusión a los ataques de Washington contra el territorio iraní, y advirtió de que la República Islámica tiene "lecciones inolvidables" para Washington.

Jameneí denuncia violaciones al memorando firmado con EE UU

"Las reiteradas violaciones del gran satán (Estados Unidos) a los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado entre los presidentes de Irán y Estados Unidos han demostrado una vez más a todos cuán inútil e inválida es la firma del presidente estadounidense", afirmó Jameneí en unas declaraciones difundidas en sus redes sociales y por la televisión estatal.

El líder supremo iraní acusó a EE. UU. de haber mostrado nuevamente su "verdadero rostro" y afirmó que la experiencia de los últimos acontecimientos constituye una nueva prueba de la "mentira, irracionalidad, falta de fiabilidad y maldad" de Washington.

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Estados Unidos ha estado atacando desde el sábado pasado las ciudades del sur de Irán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el memorando de entendimiento firmado con Irán a mediados de junio debido a los ataques de Teherán contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Irán suspende compromisos y responde a bloqueo naval de EE UU

Washington además reimpuso el martes el bloqueo naval contra Irán, dos días después de que la República Islámica declarara de nuevo cerrado el estratégico paso marítimo.

Jameneí advirtió a Estados Unidos de que, si continúa buscando la guerra, debe saber que Irán y sus aliados del Eje de la Resistencia, en alusión a Hizbulá y los hutíes de Yemen, tienen "lecciones inolvidables" para el país norteamericano.

Jameneí, que no ha aparecido en público desde su designación como líder supremo del país en marzo pasado, llamó además a la unidad nacional y pidió a la población y a las autoridades a evitar las divisiones y los conflictos internos frente a lo que calificó de "enemigo estadounidense criminal y astuto".

Poco antes, el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, dijo que el país ha suspendido sus compromisos y la aplicación del memorando de entendimiento, al denunciar que "Estados Unidos ha violado y suspendido todos sus obligaciones en el marco del acuerdo", según informó la agencia Tasnim.

Asimismo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, acusó a Washington de presionar a los buques para que utilizaran una "ruta paralela" en el estrecho de Ormuz, alejándose de la ruta designada por las autoridades iraníes, lo que, según afirmó, contraviene los términos del memorando.