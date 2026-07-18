En mensaje, Sheinbaum confirma asistencia a final del Mundial
Destacó la importancia diplomática de la presencia conjunta con líderes de Canadá y Estados Unidos
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A través de un video publicado en redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que mañana sí asistirá a la final de la Copa Mundial, aunque no precisó información respecto a los vuelos comerciales cancelados por tormentas y lluvias en Nueva York.
Invitación oficial y coordinación diplomática
"El día de mañana voy a estar en la final de la Copa Mundial de FIFA, el día de ayer recibí una invitación por parte del presidente Trump para asistir. Va a estar también el primer ministro Carney, consideré que es importante, en términos diplomáticos, que estemos los tres países que fuimos sede de esta Copa del Mundo.
Representación de México y regreso a la capital
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"Y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Así que vamos a representar a México el día de mañana. Estaremos el lunes temprano en la Ciudad de México", dijo en un video mensaje.
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