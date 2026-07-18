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En mensaje, Sheinbaum confirma asistencia a final del Mundial

Destacó la importancia diplomática de la presencia conjunta con líderes de Canadá y Estados Unidos

Por El Universal

Julio 18, 2026 04:47 p.m.
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En mensaje, Sheinbaum confirma asistencia a final del Mundial
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      A través de un video publicado en redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que mañana sí asistirá a la final de la Copa Mundial, aunque no precisó información respecto a los vuelos comerciales cancelados por tormentas y lluvias en Nueva York.

      Invitación oficial y coordinación diplomática

      "El día de mañana voy a estar en la final de la Copa Mundial de FIFA, el día de ayer recibí una invitación por parte del presidente Trump para asistir. Va a estar también el primer ministro Carney, consideré que es importante, en términos diplomáticos, que estemos los tres países que fuimos sede de esta Copa del Mundo.

      Representación de México y regreso a la capital

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      "Y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Así que vamos a representar a México el día de mañana. Estaremos el lunes temprano en la Ciudad de México", dijo en un video mensaje.

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