Actividad del volcán de Fuego en Guatemala desciende progresivamente

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CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Autoridades de Guatemala dijeron el miércoles que la actividad del Volcán de Fuego, que entró en erupción dos días atrás, desciende progresivamente.

CONRED alerta por lahares y riesgos en barrancas

Sin embargo la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) llamó a la población a mantener la precaución debido a que la Onda del Este, un sistema de baja presión que afecta con lluvias al país, puede provocar lahares.

"Material acumulado en la parte alta del volcán continúa generando colapsos y descenso de bloques incandescentes hacia las barrancas Ceniza y Seca (ubicadas en las faldas del volcán) lo que podría generar corrientes de densidad piroclástica (lodo, palos y piedras de gran tamaño descendiendo)", dijeron en una nota informativa la CONRED y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

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Evacuaciones y recomendaciones oficiales

La CONRED también confirmó que algunas personas que fueron evacuadas entre lunes y martes regresaron "de manera voluntaria" a sus viviendas. "Pero la actividad eruptiva continua y se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades de realizar una evacuación preventiva".

Unas 1.700 personas han sido evacuadas de por lo menos 18 comunidades ubicadas en las faldas del volcán debido a la erupción que comenzó el lunes. No se reportaron pérdida de vidas ni daños en viviendas.

Desde las estaciones de transmisión en vivo de la actividad del volcán se puede apreciar por momentos completamente despejado, con intervalos de lanzamiento de ceniza. La madrugada del martes el volcán arrojó lava que llegó hasta unos 300 metros de altura, provocando alertas rojas, la evacuación de cientos de personas, el cierre de una carretera y la suspensión de clases en los tres departamentos donde está ubicado.

El Volcán de Fuego, uno de los más activos de Guatemala, tiene una altura de 3.768 metros y es considerado un estratovolcán: un volcán alto y en forma de cono formado por capas de lava dura, ceniza y rocas. Está ubicado entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez en la zona sur y centro del país.

Una erupción del volcán el 3 de junio de 2018 mató a cientos de personas y provocó la desaparición de una comunidad entera. Según autoridades, hasta 1,7 millones de personas resultaron afectadas por la erupción.