Trump firma orden ejecutiva para supervisar inteligencia artificial avanzada

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El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva sobre la supervisión de la inteligencia artificial el martes, menos de dos semanas después de posponer una ceremonia en la Casa Blanca por sus preocupaciones de que una política similar pudiera restarle ventaja tecnológica a Estados Unidos.

Orden ejecutiva establece revisión federal de IA

La orden establece un marco para que el gobierno federal evalúe los riesgos para la seguridad nacional de los sistemas de IA más avanzados durante un máximo de un mes antes de su publicación. La participación de los desarrolladores de IA sería voluntaria, señala la orden.

"Las capacidades avanzadas de IA hacen que nuestra Nación sea más fuerte, pero también introducen nuevas consideraciones de seguridad nacional que requieren una acción coordinada entre los departamentos y agencias del poder ejecutivo", dice el texto.

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No queda claro en qué medida la orden difería de la que Trump se negó a firmar el 21 de mayo.

La orden apunta que el gobierno tendría solo 30 días para revisar un sistema de IA, un plazo más corto de lo que algunos en la industria esperaban. Un periodo más largo podría haberse considerado demasiado oneroso para una industria de rápido movimiento y altamente competitiva.

Trump canceló el mes pasado un acto en el Despacho Oval con ejecutivos de la industria tecnológica porque no le gustó la versión anterior de la orden. Trump manifestó entonces a los periodistas: "Le estamos ganando a China, le estamos ganando a todos, y no quiero hacer nada que se interponga en el camino de esa ventaja".

Reacciones de empresas y legisladores

Esa directiva fue descrita como una colaboración voluntaria con empresas tecnológicas con sede en Estados Unidos que participaban, entre ellas Anthropic, OpenAI y Google, que a veces se describen como "laboratorios de vanguardia" porque están construyendo los sistemas de IA más avanzados. Varias empresas habían planeado tener ejecutivos presentes en el acto de firma del 21 de mayo. Trump terminó firmándola sin ninguna ceremonia.

La Casa Blanca dijo en una publicación en redes sociales el martes que la orden ejecutiva "crea un proceso para que los laboratorios de vanguardia compartan modelos ultramodernos con el fin de asegurar la infraestructura crítica y fortalecer las propias defensas cibernéticas del gobierno. NO estamos llevando a cabo la supervisión de todos los modelos nuevos, ya tal extralimitación del gobierno tendría efectos disuasorios sobre la libertad de expresión y la innovación".

Juan Londoño, analista de políticas del Instituto Cato, de tendencia libertaria, estimó que la orden es imperfecta pero "un paso en la dirección correcta para preparar a la nación para la publicación de sistemas avanzados de IA".

Aplaudió la caracterización del proceso como voluntario, pero dijo que le preocupaba la vaguedad de cómo el gobierno, encabezado por el director de la Agencia de Seguridad Nacional, decidirá qué modelos de IA califican para el escrutinio, y cómo decidirá qué "socios de confianza" obtienen acceso temprano a ellos.

Londoño dijo en una entrevista que otorgar tanta discreción al director de la agencia sienta un "precedente peligroso" que podría permitir al gobierno "manipular" la política contra empresas con las que está chocando, como Anthropic.

Los planes para una nueva directiva de ciberseguridad de IA siguieron al anuncio de abril de Anthropic de su modelo de IA más avanzado, llamado Claude Mythos, en medio de la batalla legal de la empresa con la administración Trump por una disputa contractual con el Pentágono.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el presidente saliente de la Reserva Federal, Jerome Powell, poco después convocaron una reunión urgente con directores ejecutivos de Wall Street, advirtiéndoles sobre los riesgos planteados por la aparente capacidad de Mythos para encontrar vulnerabilidades de ciberseguridad en el software del mundo. Anthropic ha limitado el acceso a Mythos a solo un pequeño grupo de socios de confianza, como grandes empresas tecnológicas y bancos, aunque dijo el martes que ha ampliado ese grupo con otras 150 organizaciones.

Anthropic no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre la nueva orden de Trump, pero su principal rival, OpenAI, creador de ChatGPT, describió la política como un paso importante.

"A medida que las capacidades de la IA continúan avanzando, creemos que los marcos de seguridad eficaces deben seguir desarrollándose a través de instituciones democráticas, informados por la experiencia técnica y la aportación amplia de las partes interesadas, para promover la rendición de cuentas y la confianza pública", dijo una declaración de Chris Lehane, director global de asuntos públicos de OpenAI.

El senador demócrata Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, también acogió con satisfacción la política de Trump, pero criticó a la administración por haber "descubierto tardíamente la necesidad de rehacer algo que desmanteló apresuradamente en su primer año".

Trump derogó muchas de las salvaguardas de la inteligencia artificial del expresidente Joe Biden apenas unas horas después de regresar a la Casa Blanca el año pasado.