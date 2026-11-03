E. Unidos realiza ataques contra objetivos iraníes

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Washington.- Estados Unidos ha llevado a cabo ataques defensivos contra algunos objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz, dijo un funcionario estadounidense el lunes, en vísperas de las cruciales elecciones de mitad de mandato.

La televisión estatal iraní informó que se escucharon explosiones en la isla de Qeshm, situada a la entrada del estrecho de Ormuz.

Los ataques parecían ser limitados, más que un regreso total a las hostilidades, pero se llevaron a cabo después de que el presidente Donald Trump dijo anteriormente que Washington no atacaría a Irán antes de las elecciones legislativas del martes. Los ataques fueron reportados previamente por The Wall Street Journal.

La última vez que se supo que el gobierno había llevado a cabo algunos ataques fue en septiembre. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está presionando para que haya otra ola de ataques contra Irán después de las elecciones del martes en Estados Unidos, según dos funcionarios regionales y una tercera persona al tanto del asunto.

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Un funcionario dijo que Netanyahu estaba trabajando con altos funcionarios del gobierno estadounidense para persuadir a Trump de lanzar una campaña aérea rápida, pero extensa.

Mientras, Teherán quiere garantías de que Washington implementará su parte de cualquier acuerdo. Estados Unidos e Israel han atacado dos veces a Irán mientras estaba involucrado en negociaciones sobre su controvertido programa nuclear.

Funcionarios iraníes dicen públicamente que están preparados para la guerra o la diplomacia.

El nuevo líder supremo, el ayatolá Moytabá Jamenei, se reunió con los jefes militares de Irán y dijo que la respuesta a "cualquier tipo y nivel de amenaza" de Estados Unidos o Israel debería ser inmediata y sin "límites geográficos", e instó a ampliar la lista de posibles blancos.

Asimismo, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, acusaron el lunes a Arabia Saudita de atacar un puerto a lo largo de la costa yemení del mar Rojo, lo que había desatado incendios en barcos. Antes, el Ministerio de Salud dirigido por los hutíes informó que explosivos impactaron un concurrido mercado en el suroeste de Yemen, donde mataron a siete personas, entre ellas cinco menores de edad.