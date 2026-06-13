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El cohete H3 de Japón vuelve a volar

Por EFE

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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El cohete H3 de Japón vuelve a volar
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      Tokio, Japón.- Japón lanzó este viernes con éxito una versión ´low-cost´ de su cohete insignia H3, con una configuración más sencilla y sin propulsores de combustible sólido, que transportaba componentes de verificación y seis pequeños satélites.

      El lanzamiento, pospuesto dos días por cuestiones meteorológicas, tuvo lugar a las 09:53 hora local desde el Centro Espacial Tanegashima, en la prefectura de Kagoshima, sur de Japón, y estuvo a cargo de la agencia aeroespacial japonesa (JAXA).

      El cohete transportaba componentes destinados a la verificación del rendimiento de la propia nave, así como otros seis satélites desarrollados por universidades y otras organizaciones, los cuales se fueron separando tras alcanzar la órbita programada, informó la agencia local de noticias Jiji Press.

      El H3 prescindió de propulsores de combustible sólido, operando con tres motores principales y una configuración más sencilla del modelo que podría reducir a la mitad los costes respecto a su predecesor, el H2A.

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      El lanzamiento sirvió para recuperar la confianza en el cohete insignia japonés, tras el fracaso de su última misión en diciembre de 2025, donde un fallo en la aeronave impidió poner en órbita el satélite que transportaba.

      Aquel fracaso se sumó al registrado en marzo de 2023, durante el primer lanzamiento del H3, cuando uno de los motores del cohete no logró encenderse.

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