El mundo, contra guerra en Gaza

Barcelona, Esp.- Cientos de miles de italianos y españoles marcharon en Roma, Barcelona y Madrid el sábado contra la campaña militar de Israel en Gaza, en una demostración de la creciente indignación internacional por la guerra, que ya lleva dos años.

Las protestas en el sur de Europa ocurren después de que Hamás anunció que ha aceptado algunos elementos del plan presentado por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra, que ha sumido a la principal ciudad de la Franja de Gaza en la hambruna y ha suscitado acusación de genocidio contra Israel.

La policía de Roma dijo que asistieron 250,000 personas, si bien los organizadores afirmaron que la cifra fue de un millón, en el segundo día consecutivo de protestas en Italia. En ese país, más de 2 millones de personas protestaron el viernes en todo el país en una huelga general de un día en apoyo a los palestinos en Gaza.

En España, las autoridades indicaron que 100,000 personas marcharon en Madrid y otras 70,000 llenaron el centro de Barcelona. Los organizadores de la marcha en Madrid elevaron la asistencia a 400,000, y los organizadores en Barcelona señalaron que participaron 300,000 personas. Marchas más pequeñas tuvieron lugar en París, Lisboa, Atenas y Skopje, Macedonia del Norte, así como en Londres y Manchester.

La protesta en Roma, que siguió una ruta junto al Coliseo, fue organizada por tres organizaciones palestinas junto con sindicatos locales y estudiantes.

En la Piazza San Giovanni, los miles de manifestantes corearon y aplaudieron el nombre de Francesca Albanese, de origen italiano, que es la relatora especial de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados y crítica abierta de Israel.

Aunque los organizadores habían solicitado que sólo se llevaran banderas palestinas, había algunas pancartas donde se elogiaba a los grupos político-militares Hezbollah y Hamás.