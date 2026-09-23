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El Niño amenaza a Asia con graves sequías

Por AP

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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El Niño amenaza a Asia con graves sequías
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      Banten, Indonesia.- Todas las señales apuntan a un fenómeno de El Niño que batirá récords este año, lo que, según expertos, podría provocar una grave sequía en Asia y otros fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, amenazando la seguridad alimentaria de millones de personas.

      El Niño forma parte de un ciclo climático natural de calentamiento de las temperaturas oceánicas, pero se espera que el de este año alcance nuevos extremos de sequía, olas de calor, inundaciones y otras alteraciones relacionadas con el clima en Sudamérica, África y Asia.

      El Sudeste Asiático es una de las regiones más vulnerables del mundo al clima. Ya está afectado por una crisis energética provocada por la guerra en Irán. El Niño está vivando incendios forestales en tierras agrícolas, agotando los suministros de agua de grandes ciudades y perjudicando las capturas de pescado en la región.

      Este El Niño en intensificación podría ser el "más fuerte que se recuerde", según el servicio nacional de meteorología y clima del Reino Unido. De forma similar, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos indicó que hay un 69% de probabilidad de que este sea el El Niño más fuerte registrado desde que comenzaron los registros en 1950.

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