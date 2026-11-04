Fuego consume vehículo en la Valles-Tamazunchale
Vecinos y comerciantes intentaron apagar la llamas pero no tuvieron éxito
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HUEHUETLÁN.- Un vehículo se incendió sobre la carretera federal Valles-Tamazunchale; sus ocupantes alcanzaron a ponerse a salvo.
La mañana de este miércoles, el conductor de un vehículo negro, de modelo reciente, circulaba con dirección de Ciudad Valles a Tamazunchale.
Sin embargo, cuando pasaba por la localidad de La Pimienta, empezó a salir humo del cofre, por lo que se detuvo de inmediato. Apenas tuvo tiempo de descender de la unidad, pues comenzó a salir fuego del área del motor.
Comerciantes y vecinos de la zona intentaron ayudarlo, arrojando agua con cubetas y utilizando mangueras, pero las llamas se propagaron rápidamente y no pudieron contenerlas.
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Después de arduas labores, finalmente lograron controlar el incendio, aunque para entonces el vehículo ya había sido consumido por el fuego y las pérdidas materiales eran totales.
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