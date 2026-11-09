En India celebran el Diwali, festival hindú de las luces

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nueva delhi, India.- Diwali es el festival más importante del año en India, en particular para los hindúes, y se conmemora ampliamente con oraciones, reuniones familiares y el encendido de fuegos artificiales.

Más de 1,000 millones de personas de distintas religiones lo celebran en el país más poblado del mundo y en su diáspora.

El nombre Diwali proviene de "Deepavali", que significa "hilera de luces". Quienes lo celebran colocan hileras de lámparas tradicionales de barro con aceite fuera de sus hogares para simbolizar la victoria de la luz sobre la oscuridad y del conocimiento sobre la ignorancia.

El festival sigue el calendario lunar hindú y suele caer a finales de octubre o principios de noviembre. Este año, Diwali cayó el 8 de noviembre.

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Aunque Diwali es un importante festival religioso para los hindúes, también lo observan sijs, jainistas y budistas. El origen varía según la región, pero todas el tema es el mismo: la victoria del bien sobre el mal.

En el sur de India, Diwali celebra la victoria del dios Krishna sobre el demonio Naraka, de quien se dice que encarceló a mujeres y atormentó a sus súbditos. En el norte de India, honra el regreso triunfal del dios Rama, su esposa Sita y su hermano Lakshmana, tras 14 años de exilio en el bosque. Las tradiciones varían según región, pero por lo general incluyen luces, fuegos artificiales, banquetes, ropa nueva y oraciones.

En el sur de India, muchas personas se bañan temprano por la mañana con aceite tibio para simbolizar el baño en el sagrado río Ganges como purificación física y espiritual. En el norte, el culto se centra en la diosa Lakshmi, que simboliza la riqueza y la prosperidad.

Otras tradiciones incluyen hacer estallar petardos e intercambiar dulces y regalos con amigos y familiares. Las celebraciones también incluyen rangoli —patrones geométricos y florales dibujados en el suelo con polvos de colores—.