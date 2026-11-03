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En Texas honran a Lorenzo Salgado

Por EFE

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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En Texas honran a Lorenzo Salgado
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      Houston, Texas.- La muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) hace casi cuatro meses sigue marcando a la comunidad de Houston (Texas), donde su recuerdo también se ha hecho presente de cara a las elecciones de este martes.

      En Magnolia Park, el barrio del este de la ciudad donde Salgado recibió un disparo mortal, cientos de vecinos han llevado hasta el altar levantado en su memoria las calcomanías de "I Voted/Yo voté" que recibieron al participar en la votación anticipada.

      Las pegatinas cubren un gran lienzo con la frase "Somos Lorenzo", decorado con flores naranjas en honor al Día de Muertos, celebrado este fin de semana, banderas de México y mensajes escritos con marcador negro.

      "Ningún ser humano es ilegal", "esto es por la familia del señor Salgado" y "no pierdan la fe, que descanse en paz" son algunos de los mensajes que los residentes de la ciudad dejaron sobre el lienzo.

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      Para Chuck y Dorothea Stern, dejar la calcomanía en el altar es una manera de decirle a la familia de Lorenzo Salgado que la ciudad no lo olvida.

      "Quise mostrar que nos importa y que estamos hablando con nuestro voto", señaló Dorothea, de 70 años, a EFE. 

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