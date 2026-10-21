Endurecerán medidas en Italia por protestas

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MILÁN.- Italia anunció nuevas medidas de seguridad destinadas a hacer frente al tipo de protestas que causaron daños en el distrito comercial del centro de Milán, donde se registraron tiendas saqueadas e incendios.

Un decreto del gobierno prevé el despliegue de otros 500 soldados en Milán hasta finales de año, obliga a los padres a pagar por los daños causados por menores de edad y facilitar el procesamiento de menores de más de 14 años.

En un video publicado en redes sociales, la primera ministra italiana Giorgia Meloni manifestó que la presencia de tantos jóvenes en los disturbios era "dolorosa y aterradora".

"Los jóvenes... llegaron a la plaza para destrozar cosas, robar y grabarse haciendo", según dijo Meloni. "Este es un fenómeno que debemos abordar con seriedad, también para evitar que esas imágenes se conviertan en un modelo que otros imitan".

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El decreto también crea un nuevo delito de participación violenta en una manifestación, punible con hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 20.000 euros. Las penas aumentan si los infractores se cubren el rostro o si alguien sale herido.

Los manifestantes serán responsables de pagar los daños a la propiedad, y los padres responderán por los daños causados por menores, señaló Meloni.