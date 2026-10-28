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Ayuntamiento ha entregado 13 obras públicas

El resto se encuentra en ejecución o a la espera de la liberación de procesos de licitación

Por Rolando Morales

Octubre 28, 2026 02:02 p.m.
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Eustorgio Chávez Garza/Foto: Pulso

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      De las 77 obras públicas a las que el Ayuntamiento de San Luis Potosí reorientó recursos federales, 13 ya fueron entregadas, mientras que el resto se encuentra en ejecución o a la espera de la liberación de procesos de licitación, informó el titular de la Dirección de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza.

      Entre los proyectos pendientes destacan el segundo cuerpo del Eje 140 y la salida a Guadalajara, cuyo desarrollo concentra parte de los recursos que siguen detenidos por la Contraloría General del Estado.

      El funcionario explicó que las 77 intervenciones contemplan rehabilitaciones integrales, construcción de infraestructura y renovación de redes de agua potable y drenaje. Sin embargo, los retrasos en la liberación de las licitaciones han obligado al municipio a ajustar sus tiempos de ejecución, cuando el año está por concluir. Chávez Garza señaló que el Ayuntamiento cuenta con más de mil 125 millones de pesos destinados a obra pública durante este año y reconoció que los procedimientos pendientes presionan el calendario para concretar los trabajos.

      Entre las obras que ya registran avances mencionó la pavimentación de la calle Aeropuerto, en la zona de Industrial de la Aviación, además de tres andadores en el norte de la ciudad. También adelantó que está prevista la construcción de una unidad deportiva en La Garita y que se reactivaron los procesos para ejecutar obras en Peñasco, donde se invertirán 10 millones de pesos, luego de permanecer tres meses en espera de la liberación correspondiente.

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      Chávez Garza reconoció que los proyectos de mayor monto continúan entre los principales pendientes, particularmente el segundo cuerpo del Eje 140 y la salida a Guadalajara, además del puente de Villa Magna. En conjunto, señaló que cerca de 700 millones de pesos corresponden a las intervenciones de mayor inversión que permanecen en proceso, algunas todavía sujetas a la revisión de la Contraloría General del Estado, lo que reduce el margen de tiempo disponible para su ejecución.

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