¿Cómo pedir reemplazo de iPhone Duo si salió defectuoso?

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Si compraste el nuevo iPhone Duo y detectaste grietas o líneas en la pantalla interna, lo mejor que puedes hacer es comunicarte con el soporte técnico de Apple para conocer las soluciones disponibles.

Ante los recientes reportes de fallas en algunas unidades, como primer paso, el fabricante recomienda solicitar una inspección al dispositivo defectuoso.

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Para iniciar este proceso, es importante identificar el problema, reunir los datos del equipo y consultar las condiciones de garantía. Y es que, aunque es posible acercarse al servicio de atención, el reemplazo se hace sólo bajo determinadas condiciones.Para conocer las opciones disponibles, Apple recomienda comunicarse de inmediato con su servicio de atención y explicar cuál es el problema presenta el teléfono.Si quieres iniciar tu solicitud, estos son los pasos:Entra al sitio oficial de Soporte técnico de Apple o abre la aplicación Soporte de Apple.Selecciona tu iPhone Duo, entre los dispositivos asociados a tu cuenta (si aparece disponible).Busca la categoría relacionada con reparaciones, daños físicos o problemas con la pantalla.Elige una opción de contacto disponible, por ejemplo, chat o llamada telefónica para explicar la falla.Describe cuándo apareció el problema y pregunta si tu caso puede ser elegible para el reemplazo.Otra opción es consultar el sitio oficial de servicio y reparación de Apple para conocer las alternativas de atención.Recuerda que estos pasos sirven iniciar una consulta, pero no aseguran que la compañía autorice el reemplazo.Por lo anterior, antes de pensar en devolver tu teléfono, documenta la falla con fotografías y evita presionar o manipular la pantalla. Esos elementos pueden ayudarte a explicar el problema en la revisión del iPhone Duo.Entre los problemas reportados por usuarios, mediante redes sociales, se encuentran grietas y líneas visibles en la pantalla interna, especialmente en la zona del pliegue.Dichas anomalías han generado dudas sobre la resistencia del mecanismo plegable y la durabilidad del dispositivo.Sin embargo, no todas las fallas tienen el mismo origen. Así que, si observas anomalías, evita intentar reparar el equipo por tu cuenta y mejor solicita la revisión profesional.¡Ojo! La decisión del reemplazo depende de las características del problema y las condiciones de servicio.Como primera línea de acción, verifica si la falla puede ser cubierta con la garantía limitada de Apple o por un plan AppleCare, en caso de que lo tengas contratado.Sólo recuerda que la cobertura depende del tipo de desperfecto, de las condiciones aplicables y de la evaluación que realice la compañía.Además, los problemas relacionados con defectos de fabricación pueden recibir un tratamiento distinto al de los daños accidentales. No des por hecho que tendrás que pagar por el servicio ni que el cambio será gratuito.Como consejo final, checa a detalle la información sobre servicio y reparación de Apple, y pregunta al personal de atención si tu caso corresponde a una reparación, reemplazo u otra solución.Importante: antes de autorizar los anteriores servicios, confirma si existen cargos y cuánto tiempo podría tomar el procedimiento.No te asustes si tienes un iPhone Duo; las fallas se han reportado en casos particulares, por lo que no todas las unidades vienen defectuosas.