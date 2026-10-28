Angie Vázquez, de Vázquez Sounds, anuncia su compromiso

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 28 (EL UNIVERSAL).- ¿Recuerdas a los hermanos Vázquez y su versión de "Rolling in the Deep", que se popularizó en 2011? Más de una década después de aquel éxito, Angie Vázquez, vocalista de Vázquez Sounds, comienza una nueva etapa en su vida, pues llegará al altar.

Detalles de la propuesta y compromiso

La intérprete compartió la noticia con sus seguidores en redes sociales mediante una serie de fotografías en las que presumió su anillo de compromiso. "Toda la vida juntos", escribió la también creadora de contenido.

En la imagen principal, Angie, quien tenía tan sólo 10 años cuando experimentó la fama, aparece abrazada a su futuro esposo, Diego Talamas, quien se dedica al sector financiero.

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En otra de las fotografías, él aparece arrodillado y sonriente, mientras ella parece cubrirse el rostro, emocionada por la sorpresa.

Las imágenes fueron tomadas en un paisaje rodeado de vegetación y cerros. Además, posaron frente a la cámara, donde la cantante mostró su mano con el anillo.

A diferencia de Angie, Talamas mantiene un perfil bajo y no suele compartir detalles de su vida privada.

A través de su cuenta de TikTok, Angie contó cómo ocurrió el romántico momento, luego de casi cinco años de relación. La artista explicó que casarse siempre había estado entre sus planes, pues ella vive en Mexicali y su pareja, en Chihuahua.

La propuesta ocurrió en la tierra de su novio. Angie se encuentra preparando un negocio en ese lugar, por lo que viajó para pasar 10 días con la familia de su pareja. Sin embargo, no imaginaba que durante esa visita recibiría el anillo.

"Todos sabían, todos estaban haciendo cosas para el plan", relató.

Los padres de la cantante también tenían previsto llegar durante el fin de semana, así que todos cenaron juntos un viernes. Al día siguiente, tenían planeado visitar el local donde Angie quiere emprender y después ir a comer. No obstante, terminaron en una huerta que pertenece a la familia de su novio.

La intérprete recordó que no sospechó nada, pues su prometido se mostraba tranquilo. "Era un sábado muy tranquilo. Yo iba a la huerta a gusto", contó.

Antes de la propuesta, realizaron algunas actividades e incluso corrieron en unos carritos dentro de la huerta, donde Angie terminó llena de lodo. La cantante explicó que todo ocurrió de manera sorpresiva.

Más tarde, antes de ir a comer, la familia de su pareja propuso escalar una montaña ubicada en el huerto. Los hermanos de Diego insistieron en continuar subiendo, pero Angie prefirió no hacerlo, por lo que se quedaron en un punto intermedio. Sus padres permanecieron abajo, mientras que ellos subieron a una zona rocosa desde la que se podía ver una nopalera.

Reacciones y celebración tras la propuesta

Fue entonces cuando ocurrió la propuesta. "no sé en qué momento nada más lo vi hincarse y yo no me la quería creer y tenía nada más el anillo y yo shock", recordó.

Angie señaló que no podía creer lo que estaba sucediendo y que la impresión incluso le impidió responder de inmediato. También contó que ella y Diego tienen una broma interna: suelen hablarse de usted. Por eso, cuando él le pidió matrimonio, mantuvo esa forma de dirigirse a ella, aunque la cantante no se percató de ello en ese momento.

"(Me dijo) ¿Usted se quiere casar conmigo?. Yo obvio como loca a llorar", relató.

Después de la propuesta, ambas familias celebraron el compromiso con champaña. Para la cantante, fue un momento inolvidable: "Fue el momento más feliz de mi vida. Quiero repetirlo un millón de veces. Estuvo demasiado bonito".

La celebración siguió con un festejo más grande, ese mismo día, al que asistieron sus amigas más cercanas. Angie contó que pensaba que no las vería, pues ellas le habían dicho que iban a tener una boda. Sin embargo, su novio había organizado todo para sorprenderla una vez más.

"Mi novio organizo todo el evento. Se la rifo demasiado", expresó.

Trayectoria y proyectos de Vázquez Sounds

Vázquez Sounds es un grupo integrado por los hermanos Ángela Vázquez, Gustavo Vázquez y Abelardo Vázquez Espinoza. La agrupación alcanzó popularidad con su versión de "Rolling in the Deep", de la cantante británica Adele, que se volvió viral y superó los 290 millones de reproducciones.

Al inicio de su carrera, los hermanos se dieron a conocer por sus versiones de canciones populares, antes de comenzar a desarrollar proyectos con música original.

En 2020, anunciaron que dejarían de trabajar debido a que cada uno quería enfocarse en sus proyectos personales.