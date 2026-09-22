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Esposa de Sánchez enfrentará juicio

Begoña Gómez está acusada de tráfico de influencias y malversación

Por EFE

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
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Esposa de Sánchez enfrentará juicio
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      Madrid, Esp.- El juez Juan Carlos Peinado ha dictado auto para enviar a juicio con un jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como presunta autora de sendos delitos de tráfico de influencias y malversación.

      El magistrado, que ha investigado el caso, ha enviado a juicio a Gómez antes de jubilarse esta semana en un auto en el que rechaza adoptar ninguna medida cautelar contra ella.

      El juez, no obstante, ha ordenado investigar "la capacidad económica" de Begoña Gómez y que remita las cinco últimas declaraciones fiscales ante eventuales responsabilidades económicas que se le pudieran imponer.

      También acuerda "la obligación" de permanecer "en todo momento" a disposición del juzgado y de la Audiencia Provincial de Madrid, órgano al que ahora se remitirá la causa para que señale fecha de juicio, y al que deberán comunicar cualquier cambio de "domicilio o paradero".

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      Con el auto de este lunes, Peinado pone fin a una investigación que arrancó hace casi dos años y medio a raíz de una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, basada en informaciones de prensa.

      En su auto de este lunes, el juez alude al "cambio radical" que, según dice, se produjo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, en junio de 2018, con "decisiones públicas favorables" a la cátedra que codirigió su esposa, que "pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional".

      Relata que Gómez "proyectaba simultáneamente su posición institucional, su actividad académica y sus relaciones con directivos y empresas con intereses o vínculos con el sector público" en el marco de la financiación de la cátedra.

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