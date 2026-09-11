Claudia Sheinbaum exige transparencia en Infonavit

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que pidió al director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, hacer pública su declaración patrimonial, luego de que el Comité de Transparencia del organismo determinó reservarla, y ordenó modificar la norma interna que impedía difundir estos documentos.

Acciones de la autoridad

Durante la mañanera, la presidenta explicó que solicitó a Romero Oropeza publicar su declaración patrimonial en la página oficial del Infonavit, por lo que, aseguró, el documento ya se encuentra actualizado y disponible para consulta.

Sheinbaum señaló que la reserva se debió a una norma vigente dentro del propio Infonavit que establece que las declaraciones patrimoniales de sus servidores públicos no deben hacerse públicas.

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"Ya le pedí que cambie esa norma, porque no está bien. Todos los servidores públicos tienen que hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, y Octavio, pues, no debe ser la excepción", afirmó.

Agregó: "Entonces, van a cambiar esa norma y también le pedí, espero que ya esté publicada, no sé si ya esté publicada, que publique en la página del Infonavit su declaración patrimonial para que no haya ninguna duda también", agregó.

Detalles confirmados

Bienes e ingresos del director del Infonavit son confidenciales

EL UNIVERSAL publicó que desde su llegada a la Dirección General del Infonavit, Octavio Romero Oropeza ordenó clasificar como "confidencial" toda la información de su declaración patrimonial para evitar hacer públicos sus ingresos, propiedades, cuentas bancarias y demás datos financieros.

El pasado 13 de julio, luego que un particular solicitó copia de la declaración patrimonial del titular del Infonavit, el Comité de Transparencia del instituto también aceptó mantener como reservada la información sobre el número de vehículos de los cuales es dueño, marca y valor, así como ingresos de las empresas de quien también fue director general de Pemex en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública indica que la información podrá ser clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público o seguridad nacional, conforme a los términos establecidos por esta ley. Sin embargo, destaca que el director del Infonavit en el sexenio pasado, Carlos Martínez Velázquez, sí hizo públicas sus declaraciones patrimoniales.