VIDEO | Exhibe a conductores que invaden paso peatonal frente a primaria
"Se predica con el ejemplo", reclamó Mariana de San Sebas a automovilistas que esperaban a sus hijos
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Una ciudadana conocida en redes sociales como Mariana de San Sebas difundió un video en el que reclama a varios conductores por detener sus vehículos sobre el paso peatonal frente a la primaria Aurelio Manrique, ubicada en la esquina de Galeana e Independencia, en el Centro Histórico de San Luis Potosí.
En la grabación, la mujer se acerca a los automovilistas y les advierte que se encuentran estacionados sobre un espacio destinado al cruce seguro de peatones.
"Oiga, está en espacio peatonal", señala a uno de los conductores. Después insiste en que quienes acuden por sus hijos deben respetar las reglas viales y ponerles el ejemplo.
"Se predica con el ejemplo. Si venimos por nuestros hijos, hay que enseñarles el respeto a los peatones, jefe", expresa.
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El video expone una práctica común afuera de los planteles durante los horarios de entrada y salida: automovilistas que bloquean banquetas, pasos peatonales y esquinas mientras esperan a los estudiantes, lo que obliga a niñas, niños y demás transeúntes a circular entre vehículos.
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