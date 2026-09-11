Preparan filtro para detectar nexos criminales entre candidatos de 2027

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Ciudad de México, 11 sep (EFE).– El Gobierno federal trabaja con el Instituto Nacional Electoral (INE) en una metodología para detectar posibles vínculos entre aspirantes a cargos públicos y el crimen organizado durante el proceso electoral de 2027.

La consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que los partidos políticos podrán entregar voluntariamente al INE sus listas de precandidatos para que sean revisadas por distintas instituciones federales.

"Se está trabajando en esta metodología única para que pueda, en coordinación con el INE, ponerse en

Preparan filtro para detectar "narcocandidatos" rumbo a 2027

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Partidos podrán someter voluntariamente sus listas de aspirantes a una revisión de instituciones federales

Ciudad de México.— El Gobierno federal trabaja en una metodología para identificar posibles vínculos entre aspirantes a cargos de elección popular y el crimen organizado, de cara a los comicios intermedios de 2027.

La consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que el mecanismo será operado en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) y deberá ponerse en marcha lo antes posible.

Los partidos políticos podrán entregar voluntariamente sus listas de precandidatos al organismo electoral. Instituciones federales revisarán información como carpetas de investigación, bloqueos de cuentas y otros registros oficiales para determinar si existe un "riesgo razonable" en alguno de los perfiles.

En la elaboración del procedimiento participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las áreas federales de inteligencia.

Durante la conferencia presidencial realizada en Chiapas, Claudia Sheinbaum respaldó el fundamento legal del mecanismo y aclaró que las revisiones se realizarán únicamente con información oficial de las autoridades mexicanas.

La mandataria descartó que decisiones tomadas por gobiernos extranjeros, como la revocación de visas por parte de Estados Unidos, sean utilizadas para evaluar o excluir aspirantes de la contienda electoral.

El INE creó una comisión encargada de verificar la integridad de las candidaturas, presidida por el consejero electoral Arturo Chávez. Sin embargo, el procedimiento será voluntario y sus resultados no facultarán al organismo para cancelar postulaciones; la decisión final permanecerá en manos de los partidos y candidatos independientes.

La preocupación por una posible infiltración delictiva aumentó después de la violencia registrada durante el proceso electoral de 2024, cuando organizaciones civiles documentaron asesinatos, atentados, amenazas y secuestros contra participantes políticos.

El proceso electoral federal 2026-2027 comenzó formalmente este jueves. En los comicios del próximo junio se renovarán los 500 escaños de la Cámara de Diputados, además de miles de cargos estatales y municipales.