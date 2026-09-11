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"La Flaca" celebra 30 años con una edición especial en vinilo

El álbum debut de Jarabe de Palo regresará en formato azul marmolado; la canción que le da nombre fue inspirada por una joven cubana

Por EFE

Septiembre 11, 2026 11:02 a.m.
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"La Flaca" celebra 30 años con una edición especial en vinilo
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      Barcelona, España.— El álbum "La Flaca", con el que Jarabe de Palo inició su trayectoria musical, celebrará su 30 aniversario con una edición especial en vinilo, informó Warner Music Spain.

      La producción estará disponible a partir del 16 de octubre en un disco de color azul marmolado e incluirá temas emblemáticos de la banda española como "La flaca", "El lado oscuro" y "Grita".

      La canción que da nombre al álbum surgió tras un viaje de Pau Donés a Cuba para grabar el videoclip de "El lado oscuro". Durante su estancia, el músico conoció en la discoteca 1830 a una joven llamada Alsoris Guzmán, quien inspiró uno de los mayores éxitos del grupo.

      "La flaca" se acerca actualmente a los mil millones de reproducciones en Spotify, de acuerdo con información difundida por la compañía discográfica.

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      El álbum fue grabado entre Barcelona y Londres, bajo la producción de Joe Dworniak, y salió a la venta originalmente el 30 de septiembre de 1996. Desde su lanzamiento acumuló más de 600 mil copias vendidas.

      La edición conmemorativa llegará seis años después de la muerte de Pau Donés, quien falleció en junio de 2020, a los 53 años, y dejó a "La flaca" como una de las canciones más reconocidas del rock en español.

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