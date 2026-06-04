Estados Unidos impone sanciones a Díaz-Canel y familiares en Cuba

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WASHINGTON (AP) — Estados Unidos impuso sanciones el jueves contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, su esposa, y otras tres personas. Se trata del más reciente esfuerzo de Washington por presionar al gobierno de la isla, el cual provocó una condena inmediata desde La Habana.

Sanciones de Estados Unidos contra el gobierno cubano

Entre los sancionados figura Alejandro Castro Espín, el único hijo del expresidente Raúl Castro y Vilma Espín. Se desempeñó como asesor de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional de Cuba y estuvo presente cuando Raúl Castro saludó al entonces presidente estadounidense Barack Obama en La Habana durante un histórico encuentro en marzo de 2016. También fue incluido Raúl Alejandro Castro Calis, hijo de Castro Espín.

Las nuevas sanciones se dan a conocer en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado amenazando a Cuba con emprender acciones militares desde enero —cuando capturó al mandatario venezolano Nicolás Maduro—, y luego ordenó un bloqueo energético que sofocó los envíos de combustible a la isla. Eso ha provocado apagones severos, escasez de alimentos y un colapso económico en la nación caribeña.

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Reacciones oficiales y contexto de las sanciones

Las amenazas cobraron nuevo peso después de que Estados Unidos anunció el mes pasado cargos penales contra Raúl Castro. Las sanciones del jueves, que se producen después de que Trump firmó una orden ejecutiva, congelan las propiedades y cuentas bancarias de estos individuos en Estados Unidos. Sin embargo, se desconoce qué tan entrelazadas están sus finanzas con el sistema financiero estadounidense.

Díaz-Canel acusó a Trump de hacer "nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba" y dijo que estas acciones "están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos".

"Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano", escribió en la red social X. "La agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial".

Trump dice sobre Cuba: "Nos ocuparemos de eso"

Al preguntársele el jueves si sus sanciones pretenden acelerar el desplome de Cuba, Trump respondió: "Sólo queremos que sea un país bien administrado".

"El país se está muriendo de hambre y no tiene energía, no tiene petróleo, no tiene dinero, no tiene nada. Tiene una hermosa porción de tierra. Podrían tener hermosos complejos turísticos", les dijo Trump a reporteros en un evento no relacionado en el Despacho Oval.

Al preguntársele si Cuba está cerca del colapso, señaló: "Está prácticamente colapsada", y añadió que "nos ocuparemos de eso tan pronto como hayamos terminado" las operaciones militares en Irán.

"Me gusta hacer una cosa a la vez", expresó Trump.

El mandatario ha intensificado el discurso sobre un cambio de régimen en Cuba después de que prometió una "toma amistosa" del país si el gobierno de la isla no abría su economía a la inversión estadounidense y expulsaba a los adversarios de Washington.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos que desde hace tiempo ha adoptado una línea dura contra el liderazgo socialista de Cuba, ha dicho que Trump prefiere llegar a un acuerdo con el liderazgo de la isla, aunque también ha expresado sus dudas de que Washington pueda alcanzar una resolución diplomática con el gobierno actual.

Los "designados hoy dirigen o financian al régimen y sus esfuerzos por desplegar sus movimientos revolucionarios radicales en Estados Unidos y en todo el mundo", manifestó Rubio en un comunicado.

Rubio defendió la decisión del gobierno de Trump de imponer sanciones cada vez más estrictas a La Habana, la mayor de las cuales se aplica contra el Grupo de Administración Empresarial S.A., un conglomerado empresarial operado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

El diplomático de mayor rango de Cuba condena las nuevas sanciones

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez también recurrió a las redes sociales para condenar las nuevas sanciones.

Dijo que "la vil inclusión" de Díaz-Canel y otros, incluidas instituciones cubanas y organizaciones de la sociedad civil, "es la última muestra del plan intervencionista estadounidense de presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos", escribió en X.

"Cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso", escribió. "Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo".

Las nuevas sanciones, que congelan cualquier activo que los señalados puedan tener en jurisdicciones estadounidenses o que ingrese a jurisdicciones estadounidenses, también se aplican a entidades extranjeras que puedan hacer negocios con ellos.

Además de los individuos, las sanciones también están dirigidas al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba; su Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que promueve los intercambios entre pueblos; Amistur Cuba, un brazo del organismo que supervisa el turismo especializado en la isla; y los Comités de Defensa de la Revolución.

Díaz-Canel y otros están en la lista

Díaz-Canel fue elegido personalmente en 2018 para suceder a Raúl Castro. Fue la primera persona en décadas en gobernar Cuba sin apellidarse Castro.

Bajo su mandato, la isla se hundió en la peor crisis económica y energética de la historia reciente, una situación agravada por el incremento en las sanciones impuestas por el gobierno de Trump.

Díaz-Canel había prometido modernizar el modelo social y económico de la isla, pero sigue sumida en crisis.

Antes de convertirse en presidente, Díaz-Canel fue ministro de Educación Superior y primer secretario del Partido Comunista.

Su esposa, Lis Cuesta Peraza, también apareció en la lista de sanciones. Ella no ostenta el título de primera dama, un título abolido en Cuba durante la Revolución, pero en la práctica actúa como tal, recibiendo a otros cónyuges como la reina Letizia de España y acompañando a su esposo en viajes oficiales. Fue funcionaria en el Ministerio de Cultura.

Su hijo Miguel Anido Cuesta, quien es hijastro de Díaz-Canel, también enfrenta sanciones.

Las nuevas sanciones aumentan la presión sobre el gobierno cubano, pero para nada es la primera vez que Estados Unidos impone sanciones contra jefes de Estado o de gobierno y sus familiares.

Washington sancionó al expresidente sudanés Omar Bashir y al expresidente zimbabuense Robert Mugabe en la década de 2000 y, más recientemente, sancionó a Maduro y su esposa.