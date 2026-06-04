Banamex cumple 142 años y anuncia nueva etapa financiera

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 4 (EL UNIVERSAL).- Este martes, Banamex cumplió 142 años de operación ininterrumpida en México y aseguró que inicia una nueva etapa como grupo financiero independiente, con el objetivo de fortalecer su crecimiento, acelerar su transformación tecnológica y mantener su participación en el desarrollo económico del país.

Al conmemorar el aniversario de la institución fundada el 2 de junio de 1884, el presidente del consejo de administración de Grupo Financiero Banamex, Fernando Chico Pardo, afirmó que el banco se encuentra preparado para enfrentar los retos del futuro y responder a las nuevas necesidades de los clientes, apoyado en una trayectoria de más de 14 décadas dentro del sistema financiero mexicano.

"Este año tiene un significado muy especial para nosotros, porque marca una nueva etapa como Banamex: un grupo financiero renovado, sólido y profundamente comprometido con México. Hoy miramos hacia el futuro con optimismo, preparados para aprovechar el avance tecnológico, responder a las nuevas necesidades de nuestros clientes y seguir impulsando el desarrollo del país. Nos sentimos orgullosos de ser uno de los grupos financieros más relevantes de México", dijo Chico Pardo.

La institución destacó que, al cierre de 2025, contaba con más de 38 mil empleados, 13.5 millones de clientes digitales, una red de mil 261 sucursales, 9 mil 81 cajeros automáticos y 13 mil 688 puntos de acceso a través de corresponsales. Además, reportó un promedio superior a 190 millones de transacciones digitales, reflejo del crecimiento de los canales electrónicos y de la adopción de servicios financieros digitales por parte de los usuarios.

Resaltó que bajo la dirección general de Edgardo del Rincón, Banamex atiende actualmente a más de 20 millones de clientes y mantiene una presencia en las ciudades y localidades donde se genera el 95% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. La institución señaló que su estrategia se concentra en ampliar la digitalización de los servicios financieros, con énfasis en la personalización y simplificación de la experiencia de los usuarios.

El aniversario coincide con la consolidación de la separación de Banamex y Citi, proceso que culminó durante 2024 y que dio paso a una nueva etapa para ambas organizaciones.



Banamex, protagonista de hitos en el sistema financiero mexicano

A lo largo de su historia, Banamex ha sido protagonista de diversos hitos en la evolución del sistema financiero mexicano. Entre ellos destacan la emisión de los primeros cheques en 1886, la creación de una de las primeras bóvedas de valores en 1906, el lanzamiento de la primera alcancía infantil en 1923 y la apertura de una agencia en Nueva York durante la década de 1920, convirtiéndose en el primer banco latinoamericano con presencia en esa ciudad.

La institución también fue pionera en la adopción de nuevas tecnologías bancarias. En 1968 lanzó la primera tarjeta de crédito en América Latina; en 1972 puso en operación las cajas permanentes Bancomático y posteriormente incorporó servicios de banca electrónica, banca móvil y plataformas digitales que hoy forman parte de la operación cotidiana de millones de clientes.

Además de su actividad financiera, Banamex destacó su labor en materia cultural y social a través de iniciativas enfocadas en educación, emprendimiento, empleo, vivienda y salud. Entre los proyectos más relevantes figuran el Archivo Histórico Banamex, que este año cumple 35 años, así como diversos espacios culturales y programas de apoyo comunitario impulsados por sus organismos de fomento social y cultural.