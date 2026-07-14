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EU cobrará a los barcos en Ormuz

Siguen ataques que amenazan un retorno de guerra total

Por AP

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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EU cobrará a los barcos en Ormuz
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      Dubái, EAU.- Estados Unidos anunció el lunes una nueva ronda de ataques contra Irán, horas después de que el presidente Donald Trump dijo que Washington está "restableciendo" un bloqueo sobre Teherán en el estrecho de Ormuz y, en un aparente cambio de política, cobrará a otros barcos por un paso seguro.

      El Comando Central de Estados Unidos anunció que las fuerzas armadas del país habían comenzado con otra ronda de ataques contra Irán.

      "Estos ataques seguirán imponiendo un alto costo en las fuerzas iraníes y degradarán su capacidad para atacar a civiles inocentes y a la navegación comercial en el estrecho de Ormuz", señaló el ejército de EU.

      "Los estamos golpeando muy duro. Y continuar, y veremos qué pasa", dijo Trump. "Les estamos quitando toda su capacidad ofensiva y estamos controlando los estrechos. Estamos restableciendo el bloqueo".

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      Trump también dio a conocer nuevos detalles sobre el cambio en su política y dejó entrever que cobrará peaje a los barcos que atraviesen el estrecho, después de haber insinuado previamente que no lo haría.

      "Estamos protegiendo una porción muy rica del mundo", subrayó el mandatario. "Estamos gastando dinero. Y entonces, lo que hemos hecho es que vamos a recibir un reembolso por la protección".

      El presidente dijo que Estados Unidos sería "reembolsado" con el 20% del valor de la carga para ayudar a cubrir "cualquiera y todos los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad y protección".

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