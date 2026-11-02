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EU registra un fin de semana violento

Decenas de heridos y al menos 6 muertos en tiroteos

Por AP

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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      Dallas, Texas.- Decenas de personas resultaron heridas y al menos seis murieron en tiroteos masivos cuando estalló la violencia armada en distritos de vida nocturna en media docena de ciudades de Estados Unidos durante el fin de semana de Halloween.

      La policía de Dallas, escenario de la violencia más mortífera, informó que cuatro personas murieron y 15 resultaron heridas tras varios tiroteos en el barrio de Deep Ellum de la ciudad, un centro de música, restaurantes y vida nocturna. Las policías en ciudades universitarias como Fayetteville, Arkansas; Birmingham, Alabama; Newark, Delaware; y Bloomington, Illinois, también reportaron tiroteos en sus distritos de vida nocturna en el fin de semana.

      El jefe de policía de Dallas, Daniel Comeaux, indicó que los investigadores aún tratan de determinar si los incidentes armados del sábado por la noche, ocurridos durante un lapso de aproximadamente una hora y 15 minutos, estuvieron relacionados.

      En Birmingham, Alabama, una persona murió y otras ocho resultaron heridas el sábado por la noche en un tiroteo masivo justo afuera del Legion Field tras el partido anual de fútbol americano "Magic City Classic", señaló la policía.

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      En Newark, Delaware, seis personas resultaron heridas de bala el sábado por la noche cerca del campus de la Universidad de Delaware, informó el teniente de policía de Newark, Greg D´Elia. Las seis personas fueron trasladadas a hospitales para recibir tratamiento, detalló la policía la madrugada del domingo.

      Un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en Bloomington, Illinois, cobró la vida de una adolescente de 19 años y dejó a otra en estado crítico. Seis personas más sufrieron heridas leves.

      Un tiroteo ocurrido cerca de un centro comercial al suroeste de Little Rock, Arkansas, dejó un hombre muerto y "varios más" heridos, informó la policía de la ciudad en Facebook. La policía no especificó el número exacto de heridos.

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