EU y Ecuador, contra el narco

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Quito, Ecu.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles que la Administración de Donald Trump declaró como organización terrorista a la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones, uno de los grupos delictivos causantes de la ola de violencia sin precedentes que sufre el país andino.

Tras reunirse en Quito con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, como parte de su gira por Colombia, Ecuador y Perú, Rubio señaló que Los Tiguerones se convierten en objetivo de EU como ya lo son también Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers, las otras tres bandas ecuatorianas que también están consideradas por Trump como terroristas.

"Los Tiguerones es otra de las bandas ecuatorianas que ayuda a los cárteles mexicanos a mover y exportar drogas para promover el terrorismo y la actividad criminal, incluyendo ataques contra civiles, fuerzas del orden y periodistas", señaló Rubio en redes sociales.

"No hablamos de una mafia típica, hablamos de terroristas que en muchos casos tiene armas y equipos que se parecen a un ejército nacional. No son grupos comunes. Participan en delitos comunes, pero tienen una capacidad terrorista, y hay que derrotarlos", manifestó Rubio en una comparecencia en el Palacio de Carondelet, sin opción a preguntas.

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El secretario de Estado de EU señaló que se requiere una coalición internacional para combatir a las organizaciones criminales transnacionales, motivo por el que Trump lanzó la iniciativa del Escudo de las Américas que reúne hasta ahora a gobiernos de países de América Latina afines al mandatario estadounidense.

Rubio anticipó que la Administración de Trump pedirá al Congreso la aprobación para destinar otros 45 millones de dólares a afianzar la lucha contra el crimen organizado en Ecuador y confirmó una partida exclusivamente de 10 millones de dólares para combatir a la minería ilegal, "que se está robando la riqueza del país".

También, adelantó que EU entregará a Ecuador una nueva embarcación de la Guardia Costera estadounidense, así como cinco interceptores más.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, condecoró al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el inicio de su visita al país andino.