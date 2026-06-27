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Europa sigue presa del sofocante calor extremo

Por EFE

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
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Europa sigue presa del sofocante calor extremo
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      París/Londres/Berlín.- Europa sigue este viernes presa del calor extremo, lo que ha llevado a Francia, Países Bajos, Alemania o el Reino Unido a cancelar festivales y eventos multitudinarios como la Marcha del Orgullo Gay en París, cerrar colegios y padecer alteraciones en el transporte ante termómetros que alcanzarán los 43 grados en algunas zonas.

      Alemania se prepara para un fin de semana en el que las temperaturas excederán los 40 grados, con la suspensión de todas las actividades al aire libre, restricciones en el acceso al agua y una carencia de aire acondicionado en infraestructuras como los hospitales.

      Se espera que se alcancen de 25 a 26 grados en el suroeste del país, en ciudades como Fráncfort, donde se pronostican temperaturas cercanas a los 40 grados para el sábado; 42 grados el domingo e incluso 43 en algunas localidades.

      Por su parte, Países Bajos afronta la jornada más tórrida de la ola de calor. Las temperaturas podrían llegar a 40 grados en algunas zonas, una situación excepcional que ha llevado a emitir por primera vez una alerta roja, que implica suspensión de clases, cancelación de festivales y reducción de servicios ferroviarios.

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      En Francia, la Marcha del Orgullo de París y el festival de música Solidays, han sido anulados este fin de semana.

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