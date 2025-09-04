Exhibe China poderío militar en desfile

BEIJING.- China mostró el miércoles su poderío militar en un desfile para conmemorar el 80mo aniversario del fin de la II Guerra Mundial, una demostración de fuerza mientras busca ejercer una mayor influencia en el escenario global.

En un discurso previo al desfile, el mandatario chino, Xi Jinping, rindió homenaje a los veteranos chinos de la guerra. Desde que asumió el poder en 2012, Xi ha buscado construir una China que no pueda ser intimidada y que sea lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a potencias extranjeras.

“El pueblo chino es un pueblo que no teme a la violencia, y que es autosuficiente y fuerte”, manifestó.

El desfile, que duró unos 90 minutos, incluyó la exhibición de drones aéreos y submarinos, misiles hipersónicos, aviones de combate y bombarderos, y fue presenciado por líderes de unas dos docenas de países, entre ellos, Vladímir Putin, de Rusia, y Kim Jong Un, de Corea del Norte.

El Partido Comunista de China celebra el progreso desde la Segunda Guerra Mundial

La llamativa conmemoración del aniversario es una forma de reforzar el apoyo al régimen del Partido Comunista mostrando el progreso realizado por China. El país fue un frente importante en la guerra, en el que murieron millones de personas durante la invasión japonesa.

Xi, dijo que la humanidad debe de elegir entre la paz y la guerra, y entre el diálogo y la confrontación.