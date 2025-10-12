logo pulso
Expresidente Biden recibe radioterapia

Por AP

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Washington.- El expresidente Joe Biden está recibiendo radioterapia y tratamiento hormonal como parte de una nueva fase en el tratamiento del cáncer agresivo de próstata que le fue diagnosticado después de dejar el cargo, informó un portavoz el sábado.

“Como parte de un plan de tratamiento para el cáncer de próstata, el presidente Biden está actualmente sometiéndose a radioterapia y tratamiento hormonal”, indicó Kelly Scully, asistente de Biden.

El demócrata de 82 años dejó el cargo en enero después de haber abandonado su candidatura a la reelección seis meses antes, tras un debate desastroso contra el republicano Donald Trump, en medio de preocupaciones sobre su edad, salud y capacidad mental. Trump derrotó a la demócrata Kamala Harris, quien era la vicepresidenta de Biden.

En mayo, la oficina pospresidencial de Biden anunció que le habían diagnosticado cáncer de próstata y que se había extendido a su hueso. El descubrimiento se produjo después de que reportara síntomas urinarios.

Los cánceres de próstata se califican por su agresividad utilizando lo que se conoce como puntaje de Gleason. Los puntajes varían de 6 a 10, siendo los cánceres de próstata con puntajes de 8, 9 y 10 los más agresivos. La oficina de Biden dijo que su puntaje era 9.

