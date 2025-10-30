Extienden cierre fronterizo con Bielorrusia

Lituania anunció el miércoles que mantendrá cerrados los cruces fronterizos con Bielorrusia durante un mes después de que globos utilizados para contrabandear cigarrillos a través de la frontera causarán repetidas interrupciones en el aeropuerto de la capital, aunque habrá algunas excepciones.

Los funcionarios lituanos consideran la interrupción causada por los globos como un acto deliberado de Bielorrusia, aliada de Rusia. Lituania es miembro de la OTAN y de la UE en el flanco oriental de la alianza occidental, y limita con el enclave ruso de Kaliningrado, así como con Bielorrusia.