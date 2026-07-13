Revisiones anuales del T-MEC tienen en pausa proyectos automotrices

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De acuerdo con la firma global líder en consultoría, comercialización y servicios inmobiliarios, CBRE, las revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tienen en modo de "espera" a los proyectos inmobiliarios relacionados con el sector automotriz, pero se comienza a registrar un repunte en proyectos inmobiliarios vinculados al clúster tecnológico a mediano plazo.

En el reporte Market View del sector industrial en la Ciudad de México, CBRE destaca que en el T-MEC no hay cambios en curso en materia de reglas de origen, aranceles, inversión, energía ni regulaciones laborales.

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"La extensión de 16 años ha sido postergada, pero no descartada; de hecho, puede anunciarse en cualquier momento a través del Artículo 34.74 del acuerdo."Las revisiones anuales del tratado están generando incertidumbre estructural, pero el mercado ya lo venía anticipando y está reaccionando en consecuencia", señala el reporte.CBRE proyecta una recuperación gradual en la demanda de espacios inmobiliarios industriales, iniciando con manufactura ligera en distintos sectores, y conforme regrese la certidumbre al mercado, se espera que la manufactura pesada retome los niveles previos a la renegociación del T-MEC, replicando el patrón observado durante la última renegociación del TLCAN.En tanto, los volúmenes de comercio entre México y Estados Unidos continúan creciendo a lo largo de este ciclo de reconfiguración económica global.La demanda potencial de inquilinos se está orientando hacia la manufactura diversificada; dicha categoría sube 10.6 puntos porcentuales y logística y transporte otros 6.6 puntos porcentuales.Mientras que la tecnología gana terreno: México, Taiwán y Vietnam están acelerando su participación como fuentes de importaciones de cómputo por parte de Estados Unidos, lo que refleja el fortalecimiento de los clústeres tecnológicos vinculados a semiconductores, inteligencia artificial y centros de datos."En el sector de vehículos y autopartes, México mantiene una posición sólida en sus volúmenes de comercio con Estados Unidos, consolidando su rol como plataforma clave en la cadena de suministro automotriz de América del Norte."Sin embargo, dicho volumen parece haber alcanzado una meseta durante este nuevo ciclo", detalla CBRE.En tanto, el inventario industrial en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México alcanzó 12.97 millones de metros cuadrados (m²) tras incorporar más de 900 mil m² en los últimos 12 meses.La construcción mantiene un ritmo acelerado con más de 500 mil m² iniciados durante el segundo trimestre y 70% ya prearrendado.La Ciudad de México y el Estado de México continúan liderando la captación de inversión extranjera directa (IED), fortaleciendo la demanda de espacios industriales.El sector logístico se mantiene como el principal impulsor, concentrando el 63% de la superficie comercializada.En el segundo trimestre, la nueva oferta registró 348 mil 146 m², con lo que el inventario de la Ciudad de México y su zona metropolitana cerró en 12.97 millones de m², lo que significó un incremento anual de 8.3%, es decir, más de 900 mil m² se han adicionado desde el segundo trimestre de 2025.Durante el segundo trimestre, se iniciaron más de 500 mil m² de construcción.Mientras que la tasa de vacancia aumentó a 5.1%, derivado de la entrada de nueva oferta y desocupaciones en el mercado."En conjunto, estos indicadores reflejan un fuerte dinamismo, con elevada actividad comercial en los diferentes submercados", afirma CBRE.De acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Economía, al primer trimestre, México registró una IED de 23 mil 591 millones de dólares, lo que representa un incremento de 10.4% respecto a la cifra reportada en el mismo periodo de 2025.A nivel nacional, Estados Unidos sigue liderando como primer país inversor, con una participación de 43% del total de la IED, seguido por España con el 16%.A nivel estatal, la Ciudad de México y el Estado de México ocuparon la primera y segunda posición en captación de IED durante, al alcanzar 11 mil 777 y mil 983 millones de dólares, respectivamente.El sector logístico se mantiene como el principal impulsor de la demanda de naves industriales, concentrando el 63% de la superficie comercializada, seguido por el comercio electrónico con un 33% y la manufactura con un 5%.En el segundo trimestre, las principales nacionalidades de las empresas que establecieron o renovaron operaciones fueron Corea del Sur con 23%, Francia con 21%, México con 19% y Argentina con 14%.