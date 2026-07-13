Comprar ahora o esperar: 2027 traerá una ola de autos renovados
Más de 20 modelos podrían cambiar de generación, recibir ajustes de diseño o incorporarse por primera vez al mercado mexicano
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Quienes planean comprar un automóvil en los próximos meses deberán valorar si adquieren un modelo actual o esperan las novedades previstas para 2027, cuando más de 20 vehículos podrían llegar a México con cambios de generación, renovaciones de diseño o nuevas opciones de motorización.
La llegada de nuevas versiones puede influir en la decisión de compra, debido a que los modelos actuales podrían perder valor comercial con mayor rapidez. Sin embargo, el relevo generacional también podría abrir oportunidades para adquirir unidades salientes con descuentos.
Entre los vehículos que estrenarían generación se encuentran Acura RDX, BMW X1, BMW X5, Chevrolet Silverado y Cheyenne, GMC Sierra, Kia Seltos, Kia Telluride, Nissan Frontier, Renault Duster, Toyota Hilux y Volkswagen Teramont.
También se prevén actualizaciones de diseño y equipamiento para BYD Yuan Pro, Chevrolet Onix, Honda City, Hyundai Santa Fe, Mercedes-Benz GLE y Renault Kwid.
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La oferta podría ampliarse con modelos que todavía no se comercializan en el país, como Kia EV3, Jeep Avenger y Volkswagen Tukan.
En el segmento de vehículos electrificados, Nissan incorporaría una nueva generación de Kicks o Kait con sistema e-POWER, mientras que Kia sumaría el EV3, un vehículo completamente eléctrico.
La lista no implica que todos los automóviles lleguen durante el mismo periodo. Algunos podrían presentarse antes de que concluya 2026, aunque su comercialización regular comenzaría durante 2027.
Hasta ahora, las marcas no han informado las versiones, precios, equipamiento ni fechas exactas de lanzamiento para el mercado mexicano.
A estas novedades podrían añadirse vehículos de fabricantes chinos. Geely anunció la incorporación de 16 modelos a su oferta en México, aunque todavía no se conoce cuáles serán los primeros en llegar.
Para los compradores, esperar algunos meses podría representar acceso a tecnología y equipamiento más recientes, aunque también existe la posibilidad de que los nuevos modelos tengan precios superiores.
Comprar durante 2026, en cambio, podría permitir negociar descuentos en vehículos próximos a ser renovados o sustituidos, pero con el riesgo de adquirir una generación saliente.
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