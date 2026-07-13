ONU anuncia fondo de emergencia ante "El Niño"
Tom Fletcher resalta uso de pronósticos avanzados para coordinar respuesta humanitaria
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La ONU dijo este lunes que se prepara para desembolsar hasta 100 millones de dólares de un fondo que dedica únicamente a emergencias para reforzar las acciones preventivas ante el fuerte fenómeno de El Niño que se avecina.
ONU prepara respuesta ante fenómeno El Niño
"En apoyo de esa respuesta, estamos planificando, aplicando las lecciones del pasado, innovando, coordinando a la comunidad humanitaria. Nuestros preparativos se basan en pronósticos más sofisticados", anunció el secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios, Tom Fletcher.
Impacto humanitario del fenómeno El Niño 2023-2024
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El anterior episodio de El Niño, entre 2023 y 2024, dejó a decenas de millones de personas necesitadas de alimentos, nutrición, agua, saneamiento, atención sanitaria, apoyo agrícola y protección, recordó. EFE.
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ONU anuncia fondo de emergencia ante "El Niño"
EFE
Tom Fletcher resalta uso de pronósticos avanzados para coordinar respuesta humanitaria