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"Los golpearemos muy duro" asegura Trump al referirse a Irán

La declaración se da en medio del restablecimiento de hostilidades

Por EFE

Julio 13, 2026 02:42 p.m.
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Donald Trump / Archivo

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      El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que las fuerzas armadas de su país atacarán con fuerza a Irán "esta noche" y "mañana", en medio del restablecimiento de las hostilidades con Teherán.

      Declaraciones de Donald Trump sobre el ataque a Irán

      "Vamos a golpearlos muy duro esta noche y vamos a golpearlos muy duro mañana, y no hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto", declaró Trump durante una entrevista con el comentarista político conservador Hugh Hewitt, y aseguró que hay posibles objetivos militares identificados.

      Contexto y posibles objetivos militares

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      El anuncio se produce en un contexto de tensión creciente entre Estados Unidos e Irán, con un restablecimiento de las hostilidades que ha llevado a la administración estadounidense a planificar ataques específicos contra objetivos militares en territorio iraní.

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