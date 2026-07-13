"Los golpearemos muy duro" asegura Trump al referirse a Irán

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que las fuerzas armadas de su país atacarán con fuerza a Irán "esta noche" y "mañana", en medio del restablecimiento de las hostilidades con Teherán.

Declaraciones de Donald Trump sobre el ataque a Irán

"Vamos a golpearlos muy duro esta noche y vamos a golpearlos muy duro mañana, y no hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto", declaró Trump durante una entrevista con el comentarista político conservador Hugh Hewitt, y aseguró que hay posibles objetivos militares identificados.

Contexto y posibles objetivos militares

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El anuncio se produce en un contexto de tensión creciente entre Estados Unidos e Irán, con un restablecimiento de las hostilidades que ha llevado a la administración estadounidense a planificar ataques específicos contra objetivos militares en territorio iraní.