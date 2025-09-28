logo pulso
Fatídica estampida en un mitin en la India

Por AP

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Fatídica estampida en un mitin en la India

Nueva Delhi.- Una estampida en una mitin de un popular actor y político indio en el estado sureño de Tamil Nadu mató al menos a 36 personas e hirió a otras 40, dijo el ministro de Salud del estado el sábado por la noche.

Ma Subramanian dijo a The Associated Press que las víctimas ya habían muerto cuando fueron trasladadas al hospital y que los heridos estaban estables. Entre los fallecidos hay ocho niños, señaló Subramanian.

El mitin estaba siendo dirigido por Vijay, uno de los actores convertidos en políticos más exitosos de Tamil Nadu, en el distrito de Karur.

Citando a autoridades locales, medios indios reportaron que la estampida se desencadenó cuando un grupo de seguidores y fanáticos de Vijay cayó al intentar acercarse a su autobús. Decenas de miles se habían reunido en el mitin político, al cual Vijay llegó con horas de retraso, indicaron las autoridades.

Citando a funcionarios, la agencia de noticias Press Trust of India publicó que al menos 30 personas se desmayaron cuando Vijay se dirigió al mitin desde lo alto de su vehículo de campaña y fueron trasladadas en ambulancias a hospitales de la zona.

Detuvo su discurso a mitad de camino cuando los trabajadores dieron la alarma al notar que las personas se desmayaban y caían, de acuerdo con la agencia de noticias.

En los estados del sur de la India, particularmente en Tamil Nadu, algunas estrellas de cine tienen un estatus de ídolos, enraizado en la antigua cultura tamil de adoración al héroe y a la imagen. Muchos se han convertido en políticos y algunos incluso han recibido un estatus divino.

En 2024, Vijay se retiró de la actuación y lanzó su propio partido político. No estaba claro si planeaba postularse para un cargo en el estado de Tamil Nadu.

