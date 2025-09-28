logo pulso
Malviviente hurtaba láminas en Col. Azaleas

Por Redacción

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Malviviente hurtaba láminas en Col. Azaleas

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por el presunto delito de robo, lo sorprendieron con varias láminas en la colonia Azaleas durante un recorrido de prevención.

Cuando los agentes municipales transitaban sobre la avenida Valentín Amador, en la colonia mencionada, observaron a un individuo que coincidía con un reporte previamente recibido por alteración del orden, el cual arrastraba cuatro hojas de lámina y, al notar la presencia de la autoridad, intentó escapar.

Servidores públicos lograron darle alcance de manera inmediata, y después de entrevistarlo se identificó como Rafael “N”, de 63 años, quien aceptó haber sustraído el material de una bodega que se encuentra en la zona.

Enseguida se le informó que sería detenido por presunto robo; además, le dieron lectura de su carta de derechos y fue consignado a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista para ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

