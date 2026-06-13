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Festejan peso y BMV el mundial

Registran ganancias en su jornada de este viernes

Por El Universal

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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Festejan peso y BMV el mundial
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      Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el peso se pusieron la verde animados por la contribución del Mundial de Futbol a la economía nacional, coincidieron analistas consultados por El Universal.

      El Índice de Precios y Cotizaciones, el principal indicador de la BMV, alcanzó los 68 mil puntos por momentos del viernes y despidió la semana en 67 mil 955 unidades, un aumento de 1.5 por ciento.

      Entre las 35 empresas que conforman el índice, la aerolínea Volaris se llevó la mejor parte, cuya acción despegó 5.5%, el segundo día en terreno positivo y la mayor alza desde el pasado 20 de mayo.

      Los registros de Bloomberg señalan que la BMV acumula una ganancia de 4.8% desde el jueves, cuando arrancó la fiesta futbolista en el país, donde fueron programados 13 partidos.

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      El índice mexicano avanza el doble de rápido que sus pares en Estados Unidos, sede de 78 juegos, ya que el Standard and Poor´s 500, que agrupa a 500 compañías de alta capitalización, suma un incremento de 2.3% en dos sesiones.

      El Promedio Industrial Dow Jones, conformado por las 30 empresas más sólidas y representativas en Estados Unidos, lleva una ganancia de 2.6%; y el Nasdaq, con gran presencia tecnológica, acumula 2.9%.

      "El efecto del Mundial es claro en la BMV, pero de forma selectiva. Las empresas ligadas a los aeropuertos, hoteles, alimentos, bebidas, restaurantes, cadenas de autoservicio, medios de pago y consumo discrecional pueden beneficiarse más directamente de la derrama económica, el flujo turístico y el mayor consumo en los partidos", dijo por su parte el economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada.

      El peso arrebató terreno al dólar por cuarto día consecutivo y acabó la semana en 17.23 unidades en operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

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