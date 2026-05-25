Cuatro muertos y 17 desaparecidos tras derrumbe de hotel en Filipinas

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ÁNGELES, Filipinas (AP) — Los rescatistas sacaron a primera hora del lunes a tres personas de un inmenso montón de escombros que era todo lo que quedaba de un hotel de nueve pisos en construcción, que se derrumbó en una ciudad del norte de Filipinas. La operación elevó a cuatro el número de muertos confirmados, con otras 17 personas aún desaparecidas, informaron las autoridades.

Dos de los hombres habían muerto, y el personal de emergencia trató de reanimar de madrugada a otro en una ambulancia cerca del montón de losas de concreto, barras de hierro retorcidas y andamios de aluminio que era todo lo que quedaba del edificio en la ciudad de Ángeles, en la provincia de Pampanga. Finalmente desistieron y se marcharon.

La dura escena fue presenciada por un pequeño grupo de periodistas, incluidos de The Associated Press, que observaron cómo cientos de rescatistas, encabezados por bomberos y policías, se afanaban durante horas para sacar a los hombres, que en ese momento estaban vivos pero atrapados bajo losas de concreto y barras de hierro.

Los rescatistas intentaron suministrar agua y medicamentos por vía intravenosa a uno de los hombres atrapados entre los escombros, en un esfuerzo desesperado por mantenerlo con vida bajo el abrasador calor del verano, declaró a la AP el jefe regional de policía, el general de brigada Jess Mendez.

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"No lo logró pese a todos los esfuerzos", expresó.

Una de las tres personas sacadas de entre los escombros el lunes no fue identificada y no figuraba en la lista de los 17 desaparecidos, que en su mayoría eran trabajadores de la construcción, según el jefe de información de la ciudad de Ángeles, Jay Pelayo.

La cuarta víctima mortal era un turista malasio que quedó atrapado en una posada de bajo coste golpeada en parte por la avalancha de escombros del edificio colapsado. Otro huésped de la posada resultó herido, pero logró salir corriendo, indicaron las autoridades.

El alcalde de Ángeles, Carmelo Lazatin, afirmó que, al día siguiente de que el edificio inconcluso se desplomara con un fuerte estruendo tras una intensa tormenta eléctrica, los esfuerzos de rescate aún no se convertirían en una operación de recuperación de cuerpos.

"Mi mayor esperanza es que podamos rescatar a más personas con vida", dijo Lazatin a AP. "No queremos darles a las familias de los trabajadores atrapados ninguna mala noticia".

La ansiedad y el miedo entre los familiares de los trabajadores atrapados, que esperan en cobertizos cerca de los escombros, se han intensificado.

"Estoy perdiendo la esperanza por lo que veo: un rescate lento", comentó Lea Mendoza Casilao, trabajadora de una fábrica de sardinas de 47 años. Su novio, un albañil, estaba entre las personas aún atrapadas entre los escombros.

Ella llevó al sitio de construcción una provisión de arroz y sardinas para una semana, pero señaló que ya nunca se verían el fin de semana como había previsto, después de que el edificio donde él dormía se desmoronara antes del amanecer del domingo.

Lazatin explicó que los rescatistas avanzaban con cuidado porque enormes losas de concreto estaban sostenidas de manera precaria por un enredo de andamios de aluminio y podían desplomarse sobre los rescatistas.

Veintiséis trabajadores fueron rescatados o lograron salir corriendo del edificio que se venía abajo, donde dormían sobre piezas de madera contrachapada en la planta baja.

El jefe de la policía nacional, el general Jose Melencio Nartatez Jr., señaló que su personal respaldará una "investigación en curso para determinar la causa del incidente y posibles violaciones de las normas de seguridad y de construcción".

La ciudad de Ángeles albergó una de las mayores bases de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fuera del territorio continental estadounidense, lo que ayudó a convertir a Ángeles y a las ciudades y pueblos cercanos en centros de entretenimiento y comercio en la principal región del norte de Filipinas, Luzón.

La Base Aérea Clark, a unos 80 kilómetros (50 millas) al norte de Manila, cerró a comienzos de la década de 1990. La antigua base estadounidense se ha convertido en un dinámico enclave industrial y turístico llamado Clark Freeport Zone, y aún está rodeada por vestigios de la época de la base: zonas de prostitución, bares, clubes nocturnos, estudios de tatuajes y hoteles económicos.